Les Mauriciens ont voté dans le calme, Jugnauth en quête de légitimité

Les Mauriciens ont voté jeudi dans le calme pour un scrutin législatif à l'issue duquel le Premier ministre sortant, Pravind Jugnauth, espère obtenir l'onction populaire, deux ans après avoir succédé à son père sans élection.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h00 (14h00 GMT). Quelque 941.000 électeurs inscrits étaient attendus. A 15h00, la participation était de 52,75%, selon la commission électorale. Le dépouillement commencera vendredi et les résultats devraient être connus en fin de journée.

Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Mais un nombre inhabituel d'électeurs n'ont pas pu voter, ayant découvert devant l'isoloir qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales.

L'opposant Navin Ramgoolam s'en est inquiété. "Il peut arriver que quelques personnes n'arrivent pas à retrouver leurs noms (sur les listes) pour une raison ou une autre. Mais cette fois le nombre est beaucoup trop élevé. Ce n'est pas normal".

Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968, l'île Maurice est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique.

Les précédentes élections en 2014 avaient été remportées par la coalition menée par Anerood Jugnauth. Ce cacique de la vie politique mauricienne, plusieurs fois Premier ministre et président de 2003 à 2012, est resté chef du gouvernement jusqu'en 2017.

Il a alors choisi de passer la main, son fils Pravind héritant du poste en tant que chef du Mouvement socialiste mauricien (MSM), le principal parti de la coalition au pouvoir.

L'opposition avait dénoncé le caractère monarchique de cette succession et réclamé en vain de nouvelles élections. Deux ans plus tard, Pravind Jugnauth, 57 ans, espère avoir fait suffisamment pour convaincre les Mauriciens de le reconduire.

- Bilan social -

Il a mis en avant son rôle dans la modernisation des infrastructures publiques, symbolisée par la construction d'un métro, et son bilan social avec l'introduction d'un salaire minimum (215 euros par mois) et la revalorisation de la pension vieillesse.

Cet effort en faveur des retraités a valu à M. Jugnauth, qui a voté dans la matinée, d'être chaleureusement salué par des dames âgées de Saint-Pierre (nord).

Rencontré dans le village de Trou d'Eau Douce, sur la côte est, Saoud, un homme d'affaires musulman de 55 ans, était, lui, moins enthousiaste et ne cachait pas sa sympathie pour M. Ramgoolam. "Je ne suis pas satisfait de la performance de l'actuel gouvernement concernant les petits entrepreneurs".

Pendant la campagne, l'opposition a continué de dénoncer les circonstances de l'accession de M. Jugnauth au pouvoir et les affaires qui ont coûté leur poste à plusieurs ministres et à la présidente Ameenah Gurib-Fakim.

L'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam (1995-2000 et 2005-2014), dont le père, Seewoosagur, avait lui-même été chef du gouvernement entre 1968 et 1982, avait ainsi déclaré vouloir libérer l'île "du joug du clanisme et de la corruption".

Pour la première fois depuis 1976, ces élections ont mis aux prises trois blocs et non deux.

M. Jugnauth est à la tête de l'Alliance Morisien (AM, centre droit) et M. Ramgoolam, chef du Parti travailliste (PTr), dirige l'Alliance nationale, de centre gauche.

Seul non hindou à avoir été Premier ministre depuis l'indépendance, entre 2003 et 2005, Paul Bérenger avait décidé de faire cavalier seul avec son Mouvement militant mauricien (MMM), après avoir été allié à M. Ramgoolam en 2014.

- Mosaïque de peuples -

Il n'est pas exclu que personne n'obtienne la majorité absolue et qu'une alliance doive être formée.

Les électeurs devaient choisir 62 députés, dont 60 dans l'île principale, Maurice, et deux à Rodrigues, à 600 km plus à l'est.

La Commission électorale doit ensuite nommer huit députés parmi les non-élus ayant obtenu les meilleurs scores, afin de rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés.

L'île Maurice est officiellement divisée en quatre groupes ethniques, selon la Constitution de 1968: les hindous - majoritaires -, les musulmans, les Chinois et la "population générale", composée essentiellement de métis dits créoles et de Blancs d'origine européenne.

Ses 1,3 million d'habitants forment une mosaïque de peuples, de cultures et de langues reflétant l'histoire du peuplement de l'île, et coexistent pacifiquement.

L'île Maurice a connu une croissance de 3,7% en 2018 à la faveur du dynamisme des activités de construction et de services, surtout le tourisme et le secteur bancaire, alors que la production de sucre a diminué.

Elle fait partie des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB par habitant de 10.500 dollars. Les activités financières représentaient 12% de ce PIB en 2018.

En octobre, l'île a été retirée de la liste grise des pays considérés comme des paradis fiscaux par l'Union européenne.