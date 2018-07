Les Mousquetaires (Intermarché, Bricorama) se renforcent dans l'entretien automobile

Le groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Bricorama) a annoncé vendredi se renforcer dans l'entretien et la réparation automobile avec le rachat de trois enseignes, Rapid Pare-Brise, Rapid Auto-Glas et American Car Wash, qui viendront étoffer son offre.

Grâce à cette reprise, ITM Automobile, le pôle "entretien automobile" du Groupement Les Mousquetaires, opérant sous l'enseigne Roady, comptera 350 centres en France et proposera aux automobilistes "une palette complète de services pour l'entretien et la réparation de leurs véhicules", précise-t-il dans un communiqué.

"Conscient de la valeur de ces trois enseignes, ITM Automobile entend bien les conserver et les développer", a commenté un porte-parole du groupement Les Mousquetaires auprès de l'AFP.

La transaction, dont les détails financiers ne sont pas divulgués, qui porte sur la totalité des titres, a été finalisée cette semaine. Les trois enseignes acquises auprès de HLD holding, société détenue par leurs fondateurs, David Vrel et Louis Timur, réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros.

Créée en 2013 et en "croissance rapide et continue", Rapid Pare-Brise compte quelque 210 centres franchisés de réparation et remplacement de vitrage automobile en France et, depuis 2017, en Belgique, sous l'enseigne Rapid Auto-Glas, et prévoit d'en ouvrir une cinquantaine de plus.

Le spécialiste de l'entretien automobile American Car Wash compte de son côté 27 centres de lavage en franchise.

Quant à l'enseigne Roady, elle compte près de 150 centres-auto, dont 115 en France et 32 au Portugal, qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 234 millions d'euros en 2017. Elle est une des entités du Groupement Les Mousquetaires, qui rassemble plus de 3.000 chefs d'entreprise indépendants.

Ce groupement compte quatre métiers et sept enseignes: dans l'alimentaire, Intermarché et Netto, dans le bricolage et l'équipement de la maison, Bricomarché, Brico Cash et Bricorama, dans la restauration, Poivre Rouge et enfin Roady dans l'entretien et la réparation automobile.