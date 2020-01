Les pays et territoires touchés par le nouveau coronavirus

Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il a fait son apparition en décembre.

En dehors de la Chine, de Macao et de Hong Kong, une centaine de cas de contamination ont été confirmés.

- CHINE -

Plus de 7.700 personnes ont été contaminées en Chine où 170 malades sont morts, selon le dernier bilan officiel le 30 janvier.

La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la région du Hubei, berceau de la contagion.

- Dix cas ont été enregistrés dans la région autonome de Hong Kong. Plusieurs de ces personnes ont séjourné à Wuhan.

- Sept cas ont été signalés dans la région autonome de Macao. Le premier, annoncé le 22 janvier, concerne une femme d'affaires de 52 ans arrivée trois jours plus tôt en train de la ville voisine chinoise de Zhuhai.

- Un cas a été signalé au Tibet.

- ASIE-PACIFIQUE -

Australie

Huit cas. Les malades, dont six arrivés en provenance de Wuhan, sont hospitalisés dans un état stable.

Cambodge

Un cas, celui d'un homme de 60 ans arrivé de Wuhan, actuellement dans un état stable.

Corée du Sud

Deux nouveaux cas déclarés jeudi, soit désormais six cas au total, dont trois Chinois venus de Wuhan. Cinq des malades sont venus de Wuhan. Un des malades déclarés jeudi a pour sa part été contaminé par l'un des porteurs de la maladie venus de Chine.

Inde

Un premier cas confirmé jeudi dans le Kerala (sud). Il s'agit d'un étudiant de l'Université de Wuhan, placé en quarantaine à l'hôpital dans un état stable.

Japon

Les autorités japonaises ont fait état jeudi de 14 cas, dont deux cas de personnes contaminées au Japon : le chauffeur et la guide d'un car de touristes originaires de Wuhan.

Malaisie

Un huitième cas a été confirmé jeudi, concernant un citoyen chinois. Il vient s'ajouter à sept cas, tous des Chinois de Wuhan venus passer des vacances en Malaisie.

Népal

Un cas, celui d'un homme âgé de 32 ans arrivant de Wuhan et qui a quitté l'hôpital guéri.

Philippines

Un premier cas annoncé jeudi. Il s'agit d'une femme âgée de 38 ans arrivée le 21 janvier de Wuhan, hospitalisée quatre jours plus tard et qui ne présente plus de symptômes.

Singapour

Treize cas, tous concernant des personnes récemment arrivées de Wuhan.

Sri Lanka

Un cas --une touriste chinoise de 43 ans arrivée du Hubei.

Taïwan

Huit cas dont deux Chinoises septuagénaires participant à un voyage en groupe.

Thaïlande

Avec 14 cas, c'est le pays le plus touché après la Chine. Toutes les personnes atteintes sont des Chinois sauf une Thaïlandaise de 73 ans qui avait séjourné à Wuhan.

Vietnam

Trois cas ont été annoncés jeudi, tous concernant des Vietnamiens revenus de Wuhan, ce qui porte le total à cinq cas. Les deux premiers malades étaient deux Chinois, un homme venu de Wuhan et son fils, habitant à Ho Chi Minh-Ville, qu'il a contaminé.

- AMERIQUES -

Canada

Deux cas. Il s'agit de deux hommes ayant voyagé à Wuhan. Les autorités ont évoqué un troisième cas "présumé".

Etats-Unis

Les autorités sanitaires ont annoncé que le mari d'une femme sexagénaire ayant contracté le virus en Chine avait été contaminé par son épouse. Cela porte le nombre de cas à deux dans l'Illinois, et à six au total, dont deux en Californie, un en Arizona et un dans l'Etat de Washington. Hormis l'homme contaminé par sa femme dans l'Illinois, il s'agit de personnes récemment arrivées de Wuhan, toutes hospitalisées.

- EUROPE -

Allemagne

Quatre cas, tous des salariés d'une même entreprise en Bavière --le sous-traitant automobile Webasto--, dont le premier cas de transmission du virus identifié en Europe. Il s'agit d'un homme âgé de 33 ans contaminé par une collègue chinoise arrivée de Chine pour suivre une formation. Les quatre salariés sont placés à l'isolement dans un hôpital de Munich.

Finlande

Un cas. Il s'agit d'un touriste chinois de Wuhan, placé à l'isolement dans un hôpital.

France

Un sixième cas d'infection a été détecté: il s'agit d'un "médecin libéral" qui a été contaminé en France par une personne ensuite rentrée en Chine, où elle a déclaré la maladie. Il s'agit du "premier cas annoncé" de contamination sur le sol français.

Cinq cas étaient déjà connus, dont trois confirmés le 24 janvier --les premiers en Europe--, l'un à Bordeaux (sud-ouest)et les deux autres à Paris. Ces trois malades avaient récemment voyagé en Chine. Un quatrième cas a touché un touriste chinois âgé, hospitalisé à Paris dans un état grave et dont la fille a également été contaminée.

- MOYEN-ORIENT -

Emirats arabes unis

Quatre cas, tous des membres d'une famille chinoise en provenance de Wuhan.

