Les Philippines vont rouvrir les frontières aux touristes vaccinés

Les Philippines vont rouvrir leurs frontières aux touristes vaccinés et lever l'obligation de quarantaine à partir du 10 février, ont annoncé vendredi les autorités.

Cette mesure est destinée à apporter une bouffée d'oxygène au secteur du tourisme des Philippines, dévasté par près de deux ans de fermeture des frontières et une restriction de déplacements à l'intérieur du pays afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.

Les étrangers non vaccinés seront quant à eux interdits d'entrée sur le territoire à partir du 16 février, a précisé le porte-parole de la présidence, Karlo Nograles, lors d'un point de presse.

La situation déjà précaire de l'industrie touristique a été aggravée par le passage en décembre d'un typhon qui a ravagé certains régions très pauvres, détruisant des restaurants, bars et établissements de certaines destinations prisées.

"Le secteur touristique peut maintenant se redresser et contribuer grandement à l'emploi, aux moyens de subsistance et à la croissance économique du pays", a affirmé M. Nograles.

Les Philippines avaient annoncé en novembre un réouverture des frontières à compter du 1er décembre, mais ce projet a été suspendu avec l'apparition du variant Omicron.

A compter du 10 février, les voyageurs en provenance de 157 pays pourront effectuer de courts séjours dans l'archipel.

Les touristes entièrement vaccinés originaires des pays figurant sur cette liste devront présenter un test de dépistage négatif et n'auront pas à effectuer de quarantaine à leur arrivée.

Cette liste ne comprend pas la Chine, pourtant le marché touristique qui connaissait la plus forte croissance, ainsi que Taïwan et l'Inde. Mais elle inclut les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne, qui font partie des dix plus gros marchés.

Le tourisme est un moteur important de l'économie des Philippines. Il représentait près de 13% du produit intérieur brut (PIB) en 2019, année où l'archipel a accueilli plus de huit millions de visiteurs, selon les chiffres officiels. Ce taux s'est effondré à 5,4% l'an dernier.

Environ la moitié des 110 millions d'habitants du pays sont entièrement vaccinés.

Au total, plus de 3,4 millions de cas ont été recensés dans le pays, dont plus de 53.000 décès, depuis le début de la pandémie.