Les plus grands glaciers du Groenland pourraient fondre plus vite que prévu

Les trois plus importants glaciers du Groenland, qui contient suffisamment d'eau pour faire monter le niveau de la mer de plus d'un mètre, pourraient fondre plus vite que même les prédictions les plus alarmistes l'estimaient, selon une étude publiée mardi.

Les auteurs de l'étude publiée dans Nature Communications ont utilisé des images historiques et de nombreuses autres données pour estimer la glace perdue pendant le XXe siècle par ces trois glaciers, Jakobshavn Isbrae, Kangerlussuaq et Helheim.

Ils ont estimé que le glacier Jakobshavn Isbrae avait perdu plus de 1.500 milliards de tonnes de glace entre 1880 et 2012, tandis que le Kangerlussuaq et Helheim avaient perdu respectivement 1.381 et 31 milliards de tonnes entre 1900 et 2012.

Cette fonte a déjà contribué à plus de 8 millimètres d'élévation du niveau des océans, ont-ils écrit.

"Les mesures historiques réalisées au XIXe et au XXe siècle pourraient cacher d'importantes informations qui peuvent améliorer de façon importante nos futures projections", a indiqué à l'AFP Shfaqat Abbas Khan, de l'université technique du Danemark, notant que les photos prises avant l'ère des satellites étaient également importantes pour évaluer cette fonte des glaces du passé.

Les experts climat de l'ONU (Giec) estiment que la fonte des glaces, venue des glaciers ou des calottes, pourrait faire monter le niveau des mers entre 30 et 110 cm d'ici la fin du siècle, en fonction des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre.

Le scénario le plus pessimiste du Giec qui implique l'absence de toute mesure pour limiter les émissions tout au long du XXIe siècle conduirait à un monde plus chaud d'au moins 3°C par rapport aux niveaux pré-industriels, contre un objectif de moins de +2°C pour l'accord de Paris sur le climat.

Selon les modèles climatiques mettant en oeuvre le scénario du pire, les trois glaciers du Groenland mentionnés contribueraient à une augmentation du niveau des océans entre 9,1 et 14,9 mm d'ici 2100.

Mais l'étude de mardi souligne que ce scénario prévoyait une hausse des températures quatre fois plus importante au XXe siècle, qui a déjà vu une contribution de ce glaciers de 8mm.

"Le scénario du pire est sous-estimé. Pour les trois glaciers étudiés, la perte de glace pourrait être trois ou quatre fois plus importante que les prévisions ne l'anticipaient", a indiqué Khan.

Une étude publiée en septembre dans la revue Nature avait conclu que si les émissions de CO2 continuaient au rythme actuel, la calotte glaciaire du Groenland pourrait se réduire de 36.000 milliards de tonnes entre 2000 et 2100, suffisamment pour rehausser les océans de 10 cm.