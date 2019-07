Les premiers bouchons sur la route des vacances

La circulation a été dense sur les routes françaises samedi en ce premier week-end de départs en vacances avec une journée classée rouge en région parisienne et orange sur le reste du pays.

La circulation a été comme d'habitude très chargée entre Lyon et Orange (Vaucluse) sur l'autoroute A7, traditionnellement la plus embouteillée durant l'été. Autres difficultés notables: sur l'A10 dans l'ouest entre Paris et Bordeaux, sur l'A9 en direction de l'Espagne et sur l'A61 en direction de la Méditerranée.

Vers 17H00, le trafic était redevenu fluide sur la plupart des axes du sud, à l'exception de l'A7: il fallait toujours 2H25 pour faire Lyon-Orange, contre 1H35 habituellement.

"J'ai dormi moi un peu, j'ai pas trop suivi ! Mais là, oui, sur la derrière heure, c'est ralentissement… ça démarre ça s'arrête, ça démarre ça s'arrête ! C'est fatigant", racontait dans la matinée Laurence, venant du Havre et interrogée sur l'aire bondée de Cestas, après Bordeaux.

Pour Reynald, parti de Paris: "On est parti hier soir comme d'habitude, on s'arrête vers Poitiers dormir, parce qu'avec la chaleur… on n'a pas de voiture avec une clim donc voilà."

Sur les routes de l'agglomération parisienne, plus de 560 policiers s'étaient mobilisés pour y effectuer des contrôles.

A Lyon et Villeurbanne, le préfet a levé les mesures restrictives de circulation différenciée en début d'après-midi grâce à une amélioration de la qualité de l'air. Le temps couvert et orageux étant moins propice à la formation d'ozone.

Pour le reste de l'été, Bison Futé anticipe des samedis difficiles voire très difficiles pendant deux mois dans le sens des départs et voit même noir le samedi 3 août, au moment du grand chassé-croisé.