Les proches d'un Afro-Américain tué par des chasseurs de primes réclament justice

La famille d'un Afro-Américain abattu par des chasseurs de primes au Texas a dénoncé mardi une "embuscade" menée selon eux par des acteurs privés ayant "joué" aux policiers.

Walter Hutchins, 31 ans, est décédé le 23 février dans un hôpital de Houston après avoir été blessé par balles par des hommes se présentant comme des chasseurs de primes, selon la police locale.

Aux Etats-Unis, ces acteurs privés sont généralement employés par des entreprises spécialisées dans le paiement des cautions permettant à des accusés d'être remis en liberté en attendant leur procès.

Afin de ne pas perdre les sommes engagées, ces entreprises font appel à des détectives privés pour s'assurer que les accusés respectent leurs obligations judiciaires et ne prennent pas la fuite. Dans certains Etats, notamment au Texas, ils peuvent procéder à des arrestations.

Selon le communiqué de la police de Houston, les auteurs des tirs contre Walter Hutchins ont assuré avoir voulu exécuter un mandat d'arrêt contre le jeune homme, qui aurait alors ouvert le feu, les forçant à riposter.

Mais ses proches ont diffusé les images issues d'une caméra de surveillance qui, selon eux, remettent en cause la version des chasseurs de primes qui, à cette heure, n'ont pas été arrêtés.

Sur cette vidéo, filmée de nuit et qui n'a pas de son, on voit le jeune homme monter dans sa voiture, puis deux véhicules se garer derrière lui pour l'empêcher de s'en aller. Des hommes se précipitent vers lui, leurs armes pointées en avant.

La vidéo a été mise en ligne par J. Prince, un producteur de rap de Houston, membre de la famille de Walter Hutchins. "Nous comprenons tous qu'il y avait un mandat d'arrêt et d'autres choses, mais ce n'est pas un feu vert pour tuer un homme, ou pour jouer aux policiers", a-t-il déclaré mardi lors d'une conférence de presse.

Il a notamment reproché à ces hommes d'avoir attendu leur cible pendant plusieurs heures sans appeler de renforts policiers, puis ne pas s'être annoncés avant de se jeter sur lui avec leurs armes. "Ils avaient un plan", "ils l'ont pris en embuscade", a ajouté sa tante Emma Johnson.

"Même si on les considère comme des chasseurs de primes, ils ne peuvent pas être à la fois juges, jurés et bourreaux" et "rendre leur verdict en quelques secondes", a ajouté le célèbre avocat Ben Crump, qui défend de nombreuses victimes noires de violences policières.

Selon un porte-parole de la police de Houston, l'enquête se poursuit et un grand jury devrait être constitué pour décider des suites judiciaires.