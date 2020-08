Les radios font leur rentrée lundi

C'est la rentrée dans l'audiovisuel: la plupart des grandes radios, dont RTL, France Inter, RMC et Europe 1 lanceront leurs nouvelles grilles de programmes dès lundi, quelques jours avant les chaînes de télé.

Parmi les principales nouveautés qui attendent les auditeurs cette année, RMC tourne une page avec l'arrivée d'Apolline de Malherbe aux commandes de sa matinale. Jean-Jacques Bourdin, qui l'animait depuis 2001, conserve son interview fétiche de 8H35. La station du groupe Altice a opéré plusieurs changements dans sa grille et lance notamment "Top of the foot" sur le créneau 18-21H.

Si France Inter joue globalement la stabilité cette année, on découvrira en revanche des changements du côté de RTL, toujours engagée dans un duel serré avec sa rivale publique pour la place de numéro un des audiences. Parmi les dernières nouveautés annoncées, Cyril Lignac prodiguera des conseils de cuisine dans la matinale d'Yves Calvi, Eric Brunet, transfert de RMC, intègre l'antenne, tandis que Bérénice Bourgueil coanimera avec Bruno Guillon le nouveau jeu "Tout à gagner", de 11H30 à 12H30.

Du mouvement aussi à Europe 1, où Patrick Cohen, jusqu'ici à l'antenne le weekend, reprend les rênes d'une quotidienne d'info avec "Europe midi" à 12H30. Stéphane Bern, qui vient de quitter RTL, retrouvera son ancien complice Matthieu Noël pour un divertissement tout neuf intitulé "Historiquement vôtre", à 16H. Julian Bugier présentera Europe Soir, de 18H00 à 20H00.

Côté télé, la grille de rentrée -- nouveaux programmes et reprise des émissions après la pause estivale -- s'effectuera le lundi 31 août, pour la plupart des chaînes.