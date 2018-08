Les rebelles du Darfour renforcent leur présence en Libye, selon un rapport de l'ONU

Des rebelles de la région soudanaise du Darfour sont en train de renforcer leur présence en Libye et de consolider leurs capacités militaires pour tenter de retourner combattre au Soudan, selon un rapport confidentiel de l'ONU consulté par l'AFP mercredi.

Selon ce texte élaboré par un panel d'experts de l'ONU, Khartoum continue de son côté à déverser des armes au Darfour pour y soutenir sa campagne militaire, en violation de l'embargo sur les armes de l'ONU.

"Ces derniers mois, la plupart des groupes rebelles du Darfour ont consolidé leur présence en Libye", devenue "une source importante de financement pour les groupes armés darfouris", indique le rapport de 53 pages récemment envoyé au Conseil de sécurité.

Plusieurs d'entre eux ont rejoint des groupes armés libyens et "seraient en train de renforcer leurs capacités militaires afin d'être prêts à revenir au Soudan quand l'environnement sera propice".

Le rapport confirme que de récents combats dans la région montagneuse du Jebel Marra, au Darfour (ouest du Soudan), après presque un an de répit, ont provoqué "un nombre significatif de victimes des deux côtés et parmi les civils".

Des milliers de personnes ont dû fuir le Jebel Marra depuis février. Beaucoup d'entre elles se sont réfugiées dans des grottes ou des vallées, sans accès à de l'eau ou à de la nourriture, selon le document.

Le seul groupe rebelle restant au Darfour, le SLA-AW, compte un millier de combattants "usant de tactiques de guérilla". Tous les groupes armés majeurs du Darfour sont présents en Libye et beaucoup ont rejoint les rangs du puissant maréchal Khalifa Haftar.

Les experts se sont rendus au Soudan deux fois, en avril-mai puis en juin-juillet, pour des discussions avec le gouvernement, qui a assuré qu'il ne menait pas de campagne militaire au Darfour, mais des opérations contre des bandits.

Le gouvernement "continue à transférer du matériel militaire au Darfour pour appuyer les diverses forces de sécurité qui y sont déployées, en violation de l'embargo sur les armes", selon le rapport.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment décidé de réduire les effectifs de la force de paix conjointe des Nations unies avec l'Union africaine au Darfour (Minuad), et jeté les bases d'un retrait total à la fin 2020.

Le conflit au Darfour, une région vaste comme la France, a commencé en 2003 quand des rebelles issus de minorités ethniques et s'estimant marginalisés par le pouvoir central ont pris les armes contre le gouvernement de Khartoum. Selon les Nations unies, le conflit a fait environ 300.000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.