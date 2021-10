Les règles de Miss France "has been", selon la ministre Élisabeth Moreno

La ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno a estimé jeudi que les règles régissant le concours de Miss France étaient "has been" et a souhaité qu'"elles changent".

"Je pense que Miss France fait partie de nos traditions, de notre culture. Ce qui m'interroge ce sont les règles, que je trouve complétement has been", a déclaré Mme Moreno, invitée de l'émission politique "Face aux territoires" de TV5 Monde, Ouest-France et Nice-Matin.

"Pourquoi est-ce qu'une Miss France ne peut pas faire d'ironie ? Pourquoi est-ce qu'une candidate à Miss France qui pose les seins nus pour lutter contre le cancer du sein est exclue ? Pourquoi une Miss France ne pourrait pas être une maman ?", s'est-elle interrogée.

"Je trouve que les règles sont complètement has been et il est grand temps qu'elles changent", a-t-elle affirmé.

Lundi, une association féministe (Osez le féminisme) a annoncé avoir saisi la justice prud'homale, estimant que ce concours "sexiste" violait le droit du travail.

Dans son "rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France", en 2019, le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), une instance consultative chargée de conseiller le gouvernement, avait qualifié le concours Miss France de "caricature archaïque". Il avait dénoncé notamment l'exigence faite aux candidates d'être célibataires et sans enfant et de ne jamais avoir été mariées.

L'élection de Miss France 2022 doit se tenir le 11 décembre au Zénith de Caen. Miss Normandie, Amandine Petit, étudiante à Caen, avait été élue Miss France 2021 au Puy-du-Fou en décembre dernier.