Les rencontres économiques d'Aix sous le signe des bouleversements mondiaux

Guerres commerciales, tensions sur les migrations et montée des populismes: la question de la gouvernance mondiale sera au coeur des 18èmes rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui s'ouvriront vendredi, à l'heure où le multilatéralisme semble prendre l'eau.

"Les métamorphoses du monde": voilà le thème sur lequel devront plancher jusqu'à dimanche les 250 chefs d'entreprise, responsables politiques, personnalités culturelles et universitaires invités à ce forum incontournable du monde économique hexagonal.

Un intitulé lyrique pour une réalité explosive. "Le monde est bouleversé par des chocs multiples: un choc climatique, un choc technologique mais aussi des chocs sociaux et sociétaux", résume Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, groupe de réflexion qui organise l'événement.

"Depuis la chute du mur de Berlin, nous avons cherché à construire une gouvernance mondiale basée sur le multilatéralisme, sur le dialogue, sur le libre-échange. Mais ce monde est en train de prendre l'eau", ajoute l'économiste, qui évoque "une lame de fond".

"On parle beaucoup de Donald Trump et du Brexit. Mais l'élection du président américain et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne sont que les symptômes d'un phénomène plus profond", souligne-t-il.

- "Pistes de réponses" -

Existe-t-il une réponse globale aux migrations? Les institutions sont-elles capables de s'adapter? Le monde est-il devenu fou? Pour "proposer des pistes de réponses", les rencontres d'Aix multiplieront les angles d'analyse, à l'occasion de tables rondes, de masterclass et de débats.

"Ce sera l'occasion de revenir sur les grands sujets du moment", depuis la crise politique européenne liée à la question migratoire jusqu'aux tensions commerciales provoquées par l'instauration de taxes sur l'acier et l'aluminium aux Etats-Unis, rappelle Jean-Hervé Lorenzi.

Parmi les intervenants prévus figurent plusieurs personnalités internationales, comme la directrice du FMI Christine Lagarde, l'ex-Premier ministre italien Mario Monti et le président malgache Hery Rajaonarimampianina. "30 pays seront représentés", assurent les organisateurs.

Côté entreprises, plusieurs grands patrons sont annoncés, à l'image de Patrick Pouyanné (PDG de Total), John Chambers (Cisco Systems), Guillaume Faury (Airbus), Isabelle Kocher (Engie), Jean-Dominique Senard (Michelin) ou bien Antoine Frerot (Veolia).

- Philippe, Le Maire, Pénicaud -

Les rencontres d'Aix-en-Provence, qui attirent chaque année entre 3.000 et 4.000 personnes, verront aussi défiler plusieurs membres du gouvernement, dont Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, et Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui s'exprimera lors d'une table ronde sur le dialogue social.

Mais c'est surtout la venue du Premier ministre Edouard Philippe qui fera l'événement. Le chef du gouvernement, attendu samedi matin dans la cité provençale, prendra la parole aux côté du philosophe allemand Peter Sloterdij lors d'un débat intitulé "comment choisir le monde qui vient?"

Parallèlement aux débats, plusieurs nouveautés sont annoncées par les organisateurs, dont la mise en place d'un "village start-up", où des jeunes entreprises pourront dévoiler "leurs solutions face aux problématiques économiques".

Un cycle de conférences sur les "ruptures technologiques" est par ailleurs prévu, auquel participeront 14 think tanks, comme Terra Nova, la fondation Concorde, l'Institut Montaigne et la fondation Jean Jaurès.

Les rencontres d'Aix, enfin, se conclueront comme chaque année par une "déclaration finale" rédigée par les membres du Cercle des économistes, avec pour objectif de formuler des "propositions concrètes" permettant d'"inventer de nouvelles formes de dialogues".

"Ca ne sera pas facile", reconnaît Jean-Hervé Lorenzi. Mais au vu "des tensions qui agitent la communauté internationale, il est indispensable de chercher des solutions collectives, avec des instances de dialogue qui permettent le compromis", ajoute-t-il.