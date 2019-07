Les revenus des généralistes en légère baisse en 2018, à 87.775 euros

Les revenus imposables des médecins généralistes libéraux ont atteint 87.775 euros en moyenne en 2018, un chiffre en baisse de 0,9% par rapport à l'année précédente, selon des données dévoilées mercredi par le Quotidien du médecin.

En cause, des "rémunérations forfaitaires décevantes" et "le poids des charges", selon le journal, qui s'appuie sur les données fiscales de l'Union nationale des associations de gestion agréées (Unasa), basées sur les déclarations de résultats de près de 30.000 médecins libéraux, dont près de 18.000 généralistes.

En 2018, les rémunérations forfaitaires octroyées en plus du paiement à l'acte en fonction de l'atteinte d'objectifs de santé publique ou d'organisation se sont élévées à "seulement 6.000 euros en moyenne", contre "plus de 7.000 euros lors de l'exercice précédent", analyse le Quotidien du médecin.

Preuve que leurs charges se sont alourdies, les généralistes ont converti 57,3% de leurs honoraires en résultat, contre 57,8% en 2017.

Cette année-là, leurs revenus avaient augmenté de 3,7%, portés par le passage du tarif de la consultation de 23 à 25 euros en mai.

De leur côté, les médecins spécialistes ont à l'inverse vu leurs revenus progresser, mis à part les rhumatologues (-4,4%, à 75.664 euros en moyenne) et les stomatologues (-0,9%, à 107.404 euros).

Les radiologues, engagés dans un protocole de régulation avec l'Assurance maladie, ont bénéficié d'une légère hausse (+0,2%) de leur revenu moyen, à près de 109.600 euros.

Mais pour une dizaine de disciplines (sur une vingtaine), la hausse dépasse 3%. Et même 10% pour trois d'entre elles: la neurologie (+14,4%, à 101.442 euros), la chirurgie générale (+10,8% à 150.122 euros), et l'urologie (+10,5%, revenu moyen non précisé).

En tête du palmarès des revenus, les anesthésistes-réanimateurs ont profité d'une embellie de 6,6% pour atteindre 182.492 euros en moyenne.

Suivent les ophtalmologues (150.990 euros, soit une hausse de 2,4%), les chirurgiens généraux, les chirurgiens orthopédistes (147.437 euros, +4,5%), les gastroentérologues (131.331 euros, +7,1%) et les cardiologues (131.141 euros, +3,6%).

Ces bons résultats s'expliquent notamment par diverses revalorisations tarifaires, échelonnées entre mi-2017 et mi-2018, en vertu de la convention médicale signée en 2016 entre les syndicats de médecins et l'Assurance maladie.