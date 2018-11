"Les sanctions viennent": Trump avertit l'Iran, façon "Game of Thrones"

"Les sanctions viennent": Donald Trump a détourné vendredi la phrase emblématique de la célèbre série célèbre "Game of Thrones" pour saluer le prochain rétablissement des sanctions contre Téhéran qui avaient été levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire de 2015, dont Washington s'est depuis retiré.

Sur son compte Twitter, le président américain a posté - sans autre commentaire - une affiche le montrant en train de marcher, costume bleu nuit et cravate rouge, la tête dirigée sur le côté, avec la mention "Les sanctions viennent" ("Sanctions are coming" en anglais) en référence à "Winter is coming", titre du premier épisode de la série blockbuster.

L'affiche précise que ces sanctions arriveront le 5 novembre.

Autre référence à "GoT", les "O" sont barrés de trois bandes verticales.

Plus tôt dans la journée, les Etats-Unis avaient formellement confirmé qu'ils rétabliraient lundi 5 novembre toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord signé entre l'Iran et les grandes puissances pour empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique.

Un premier train de mesures punitives avait déjà été réimposé en août.

"Game of Thrones", produite par HBO et qui s'achèvera l'année prochaine après la 8e saison, est la série de fiction la plus couronnée dans l'histoire des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. Elle a connu un énorme succès dans le monde entier, et inspiré de nombreux fans.

Mi-octobre, le président indonésien Joko Widodo s'était ainsi référé à Westeros, le nom de l'univers impitoyable dans lequel se déroule "Le Trône de fer", en commentant une conjoncture mondiale assombrie par des tensions commerciales.