Les Seychelles face aux défis existentiels du dérèglement climatique et de la chute du tourisme

Ses plages de sable fin, ses eaux turquoises, son climat tropical … les Seychelles attirent chaque année des centaines de milliers de touristes du monde entier. Près de la moitié des 455 km2 qui constituent l'archipel est classée zone protégée. Sa plage d'Anse Source d’Argent sur Praslin est régulièrement citée comme l’une des plus belles plages du monde.

Paradis du tourisme de luxe, les Seychelles ont accueilli plus de 360.000 visiteurs en 2018, soit deux fois plus que dix ans auparavant, et près de quatre fois la population du pays (95.000 habitants). Le secteur contribue à lui tout seul plus de 60% du PIB du pays. Cependant, ce trésor écologique se voit victime de son succès, la question du nombre de touristes devenant un sujet de plus en plus discuté. Déjà en 2015, le gouvernement a décrété un moratoire sur la construction de grands hôtels sur les trois îles principales, Mahé, Praslin et La Digue, à la fois pour protéger son environnement mais aussi pour promouvoir des établissements plus petits tenus par des Seychellois.

30% du territoire océanique sanctuarisé

Le dérèglement climatique serait toutefois la plus grosse menace sur la nature seychelloise. Les pluies plus intenses, l’allongement des saisons sèches, la montée, le réchauffement et l’acidification des eaux causent de larges dégâts jusqu'au sein d'espèces rares, comme la tortue géante.

Un gardien de zoo porte une tortue génate au parc zoologique de Nehru en Inde le 31 juin 2018. Deux tortues géantes avaient été offertes par l'ancien président des Seychelles, Danny Faure, lors d'une visite précédente. AP/Mahesh Kumar A

L’élévation du niveau de la mer met en péril les îles coralliennes ainsi que tout le littoral - où se concentrent population et infrastructures - et les ressources en eau potable. Afin de tenter de ralentir les effets de dérèglement, le gouvernement a créé, en 2020 13 nouvelles zones marines protégées, sanctuarisant ainsi 30% de leur territoire océanique.



La venue des touristes s'est toutefois largement tarie en raison de la pandémie de Covid-19 dès mars 2020. Sur les deuxième et troisième trimestres de cette même année, leur nombre a chuté de près de 83% par rapport à l'année précédente. Malgré les aides de l'Etat pour payer les salaires, hôtels et restaurants ont dû se séparer d'une grande partie de leurs effectifs. Si les frontières ont été fermées pendant un an - avec une réouverture en mars 2021 -, les vols ne sont pas aussi nombreux qu’avant avec parfois un seul vol par jour selon la provenance.

Un des premiers pays à avoir vacciné

Toutefois, depuis le 14 janvier dernier, les personnes vaccinées avaient le droit d'entrer sur le territoire. Car les Seychelles ont été parmi les premiers pays du monde à vacciner sa population, dès janvier 2021. Avec un premier don de 50.000 doses (pour 95.000 habitants) du vaccin chinois Sinopharm par les Emirats arabes unis, puis 50.000 autres doses d’AstraZeneca produites par l’Inde, plus de 60% de la population est aujourd'hui vaccinée. Depuis le 10 juillet 2020, 6 373 personnes ont été touchées par le virus, et on compte 28 décès.

Cependant, depuis mai 2021 l’archipel connait un regain des contaminations. Jusqu’il y a encore quelques jours, l’archipel se trouvait sur la liste rouge érigée par la France des pays « qui sont particulièrement à risque de variant », « avec une venue en France quasi exclusive aux citoyens français, avec des motifs impérieux et une quarantaine obligatoire mise en place à l’arrivée » a pu déclaré le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal.

L'addiction comme priorité de santé publique

La pandémie n'a pour autant pas empêché les Seychellois en novembre 2020 à se rendre en nombre aux urnes pour élire leur nouveau président. Alors représentant de l’opposition seychelloise du parti Linyon Democratik Seselwa (LDS, Union démocratique seychelloise), Wavel Ramkalawan, pasteur anglican a remporté l’élection à presque 55% des voix avec une participation électorale frôlant les 89%. C’était sa sixième candidature à la présidence. Depuis 1977, tous les chefs d'État des Seychelles étaient issus de l'ex-parti unique, United Seychelles.

"Des amis se sont tués, d'autres ont été tués par le régime et beaucoup de Seychellois sont partis en exil. Alors le prêtre qui vit toujours en moi a dit non ! ça, ce n'est pas la volonté de Dieu..."



Si la crise économique due à l’effondrement du secteur touristique faisait partie de ses premières préoccupations lors de son discours de prise de fonction, le président Ramkalawan avait aussi cité la lutte contre la drogue. Selon l'Agence de prévention des drogues, 5 à 6 000 Seychellois consomment de l'héroïne - injectée ou inhalée - un record mondial rapporté à la population et qualifié de « menace pour le pays ».

Après une politique répressive vaine, les autorités ont, en 2017, décrété l'addiction priorité de santé publique et lancé un programme de distribution gratuite de méthadone couplé à un suivi médical.