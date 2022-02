Les sportifs affichent leur solidarité avec l'Ukraine

Banderoles et messages pacifistes, minutes de silence ou d'applaudissements, drapeaux ukrainiens, stade illuminé en jaune et bleu: le monde du sport a appelé samedi à la paix et affiché sa solidarité avec l'Ukraine après l'invasion russe.

. Foot: les championnats européens mobilisés

- France -

Les joueurs du Paris SG et de Saint-Etienne, qui s'affrontaient samedi soir, ont posé derrière une banderole portant les mots "Paix pour tous", le speaker du stade affirmant que les deux clubs rappelaient l'importance du "dialogue et de la diplomatie" pour trouver la paix, sans néanmoins condamner explicitement l'intervention russe.

- Angleterre -

Avant leur match de la 27e journée de Premier League, Manchester United et Watford se sont rassemblés derrière une pancarte où le mot "paix" était écrit en six langues, dont le russe. L'idée a été suggérée par l'entraîneur allemand des Red Devils, Ralf Rangnick, qui portait un badge "NO WAR".

A Goodison Park, les joueurs d'Everton et de Manchester City sont entrés sur la pelouse avec respectivement des drapeaux ukrainiens sur le dos et des tee-shirts aux couleurs de l'Ukraine et la mention "No War". Sur le banc de City, le joueur ukrainien Oleksandr Zinchenko est apparu en larmes. Lors de l'échauffement, il avait enlacé son compatriote d'Everton Vitaliy Mykolenko.

Pendant Brighton-Aston Villa, le latéral des "Villans", Matty Cash, récemment naturalisé polonais, a rendu hommage à son coéquipier en sélection Tomasz Kedziora, qui joue pour le Dynamo Kiev. Après avoir ouvert le score, il a soulevé son maillot pour dévoiler le message "Tomasz Kedziora + sa famille, reste fort, mon frère", avec un coeur dessiné.

- Italie -

Dans un communiqué publié vendredi, la fédération italienne de foot avait annoncé sa décision de retarder de cinq minutes le début de tous les matches du week-end.

"Sans distinction, professionnels et amateurs seront unis dans un même témoignage de paix, en sensibilisant les passionnés et fans de foot sur le respect de la vie humaine et sur la nécessité de trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine", expliquait le communiqué.

Avant le coup d'envoi du match Empoli-Juventus samedi après-midi, un message de soutien à l'Ukraine a été diffusé sur l'écran géant du stade. Les mots "No War" sont apparus sur un drapeau ukrainien et sous les applaudissements du public et des joueurs.

- Espagne -

Un message "No a la guerra" ("Non à la guerre") est diffusé durant toutes les retransmissions télévisuelles des matches de la 26e journée de Liga.

La fédération espagnole de football a également apporté son soutien à son homologue ukrainienne via un message sur les réseaux sociaux, condamnant "fermement cette guerre", accompagné du symbole de la paix et du mot-dièse #ElFutbolPorLaPaz ("le football pour la paix").

Andriy Lunin, le gardien ukrainien du Real Madrid (doublure de Thibaut Courtois), a reçu vendredi des messages de soutien de la part de ses coéquipiers ainsi que du président du club merengue, Florentino Perez. Le joueur, très ému selon la presse, n'était pas présent sur la feuille de match pour le déplacement du Real chez son voisin du Rayo Vallecano samedi soir.

- Allemagne -

Le Bayern Munich a illuminé son stade pendant trois heures vendredi soir aux couleurs jaune et bleu de l'Ukraine, en lien avec d'autres manifestations de soutien de la ville de Munich.

Lors de la victoire à Francfort (1-0) samedi, l'attaquant polonais du Bayern Robert Lewandowski a porté un brassard aux couleurs de l'Ukraine. "Le monde ne peut pas accepter ce qui se passe là-bas. J'espère que le monde entier va soutenir l'Ukraine (...), a déclaré le meilleur joueur Fifa 2020 et 2021.

Une minute de silence a été observée dans tous les stades de Bundesliga, où les écrans géants ont affiché un visuel de la Ligue avec des silhouettes tenant la main à un personnage aux couleurs de l'Ukraine.

. Rugby: message à Twickenham

Le monde du rugby a également fait entendre sa voix, lors du Tournoi des six nations. Avant la rencontre entre Anglais et Gallois à Twickenham, le message suivant est apparu sur les écrans du stade: "L'Angleterre et le pays de Galles condamnent fermement l'invasion agressive de l'Ukraine. Nous sommes solidaires avec eux."

Sur Twitter, World Rugby, la fédération internationale de rugby, a aussi condamné "fermement l'utilisation de la force militaire en Ukraine" et fait part de sa solidarité avec "toutes les personnes affectées".

. Tennis: Swiatek et "l'Ukraine qui souffre"

La Polonaise Iga Swiatek, 8e joueuse mondiale et victorieuse de Roland-Garros en 2020, a dédié sa victoire en finale du tournoi de Doha "à toutes les personnes qui souffrent en Ukraine". "Voir ces images est vraiment émouvant pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que des choses comme ça se passent dans le pays qui se trouve à côté du mien."

. Basket: "No war" sur les joues

Jeudi soir à Cordoue, lors du match de basket entre l'Espagne et l'Ukraine (88-74) comptant pour les qualifications pour le Mondial-2023, les joueurs ukrainiens avaient été chaudement applaudis à leur sortie du bus, durant les hymnes et à la fin du match. Certains d'entre eux avaient un message "No war" inscrit au marqueur sur les joues.

