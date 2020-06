Les statues de la discorde

Cicatrices douloureuses pour les uns, témoins utiles de l'histoire pour d'autres: de la statue de Colbert à celle du général Faidherbe à Lille, plusieurs statues, dans le viseur de militants antiracistes, se retrouvent à nouveau au cœur d'une polémique mémorielle.

Colbert

Devant l'Assemblée nationale à Paris, une statue à l'effigie de Colbert suscite depuis de nombreuses années des tensions dans les sphères anticolonialistes. Un appel à déboulonner la statue a été lancé lors d'une manifestation samedi dernier à Paris par la Ligue de défense noire. Figure historique nationale, Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV est également à l'initiative en 1685 du Code noir, qui a légiféré l'esclavage dans les colonies françaises.

Général Faidherbe

En plein centre de Lille, l'imposante statue équestre du général Faidherbe, qui a conquis puis colonisé le Sénégal au XIXe siècle est dans le viseur du collectif "Faidherbe doit tomber". La rénovation de la statue par la maire PS Martine Aubry en 2018, avait été jugée comme une "insulte permanente à la mémoire des peuples colonisés". La maire de Lille avait reconnu "la légitimité" du débat tout en affirmant la "valeur patrimoniale" du monument qu'elle a refusé de retirer.

Général Bugeaud

En Dordogne, c'est le général Bugeaud, statufié à Périgueux qui se retrouve au cœur d'une campagne #deboulonnonsBugeaud. Irrémédiablement associé aux "enfumades" d'Algérie, cette campagne de 1845, menée par le colonel Pelissier contre des centaines de kabyles asphyxiés alors qu'ils voulaient se réfugier dans les grottes du Dahra.

Ferry

Jules Ferry, "père de l'école pour tous", l'instruction laïque et obligatoire instaurée en 1881-1882, mais également considéré comme l'un des théoriciens de l'expansion coloniale française, a établi les protectorats français de Tunisie et d'Anman (Vietnam). Des centaines d'établissements scolaires portent aujourd'hui son nom, et plusieurs majestueuses statues à son effigie ont été érigées en France, notamment au jardin des Tuileries à Paris.

Maréchal Gallieni

Initialement placée sur l'esplanade des Invalides en 1927, une statue du Maréchal Gallieni est à l'époque vandalisée par des anticolonialistes avant d'être érigée en 1937 sur la Place Vauban, dans le VIIe arrondissement. Né en 1849, Joseph Gallieni militaire et administrateur colonial français était aussi connu pour avoir joué un rôle central dans l'expansion de l'Empire, mais aussi pour ses méthodes particulièrement brutales. Le général Gallieni est à l'origine du massacre de Menalamba à Madagascar, qui eu pour conséquence de maintenir l'esclavage sur l'île.