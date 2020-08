Les supporters parisiens rassemblés au Parc déçus de la défaite, quelques heurts avec la police

Visages défaits, soupirs, les supporters lâchent des "fait chier" en boucle, tout en refaisant le match en sortant du Parc des Princes, où ont eu lieu quelques échauffourées avec des supporters.

"Trop de déception, ils ont gâché trop d'occasions et malheureusement en finale ça ne pardonne pas. Les occasions étaient là mais pas le réalisme. (...) Jusqu'au bout il y a eu des occasions qui auraient pu mener à une égalisation mais la chance n'était pas de notre côté... " regrette Nicolas Mounier en sortant du stade.

"On est mitigé", estime un groupe de trois personnes. "On est déçu mais on n'a pas été ridicule. La première mi-temps, on était à armes égales et on a eu un passage à vide les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps et on l'a payé", résume Anne Vaneson.

"Il paraît que la première finale se perd toujours", veut croire Benjamin Navet. "C'est la première étape, la première fois qu'on atteint la finale, dans conditions particulières", dit-il. "On est déçu mais pas abattu", confirme sa mère Dominique Navet.

Les 5.000 supporters qui ont suivi dans une ambiance bouillante la finale de la Ligue des champions depuis le Parc des princes avaient pourtant donné de la voix malgré le masque tout le long du match.

Dans le stade, seule une petite partie des tribunes était occupée par des supporters masqués, drapeaux flottants et fumigènes enflammés quand les chants résonnent en continu dans le stade presque vide.

Tout au long du match, autour du stade, des échauffourées ont eu lieu entre les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes face à des supporters armés de feu d'artifice.

Les forces de l'ordre ont dû disperser "une centaine de personnes regroupées porte de Saint Cloud", a annoncé la Préfecture de police (PP) sur Twitter. Des "débordements inadmissibles" a tweeté en retour le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin.

En pleine deuxième mi-temps, quelques dizaines de personnes ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre et leurs vehicules, a constaté une journaliste de l'AFP dans l'enceinte. D'après un tweet de la PP, à 22H45 trois personnes avaient été interpellées.

A 22H30, 274 verbalisations avaient par ailleurs été dressées pour absence de port du masque, notamment dans un bar qui a été évacué à proximité des Champs-Elysées.