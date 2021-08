Les talibans peuvent-ils se passer de la manne de la drogue ?

Les talibans, désormais au pouvoir à Kaboul, vont-ils faire cesser la production d'héroïne qui a explosé en Afghanistan ces dernières années et contribué à les financer ? Ils l'ont assuré, reste à tenir de difficiles promesses, selon des experts.

Lors de leur première conférence de presse mardi, leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, a affirmé que les nouvelles autorités ne transformeraient pas le premier producteur mondial d'opium en un véritable narco-État.

"Nous assurons à nos compatriotes et à la communauté internationale que nous ne produirons pas de stupéfiants", a déclaré Mujahid à Kaboul.

"À partir de maintenant, personne ne sera impliqué (dans le commerce de l'héroïne), personne ne pourra être impliqué dans la contrebande de drogue", a-t-il ajouté.

Les analystes considèrent que la rhétorique anti-héroïne, tout comme les promesses similaires de respecter les droits de l'homme et la liberté des médias, s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par ces nouveaux dirigeants pour se montrer sous un jour plus modéré et gagner ainsi le soutien de la communauté internationale.

La grande majorité de l'opium et de l'héroïne consommés dans le monde provient d'Afghanistan, et leur production et exportation de zones contrôlées par les talibans, qui ont taxé et commercialisé l'opium pendant leur insurrection de 20 ans.

Ces drogues sont devenues une ressource essentielle pour le groupe qui pourrait avoir du mal à les interdire, a estimé Jonathan Goodhand, expert du commerce international de la drogue à l'université SOAS de Londres. Le sujet "va faire ressortir une série de tensions au sein du mouvement", a-t-il prédit.

D'une part, "ils veulent créer une image d'eux-mêmes plus modérée et plus ouverte à l'engagement avec l'Occident et ils réalisent que la drogue est un moyen d'y parvenir", a-t-il ajouté. D'autre part, toute répression toucherait les agriculteurs dans les provinces de Helmand et de Kandahar, cœur politique des talibans.

"Il va falloir lutter pour adopter une approche très agressive de la drogue", a-t-il ajouté.

- Quasi monopole -

Mujahid a souligné mardi que pour être "un pays sans narcotiques", l'Afghanistan aurait "besoin de l'aide internationale" pour fournir aux agriculteurs des cultures alternatives au pavot, dont la sève est raffinée en morphine et en héroïne.

L'appel à l'aide internationale pourra sembler ironique aux travailleurs de la coalition de forces de l'OTAN, d'ONG et d'agences de l'ONU qui ont tenté sans succès de briser la dépendance de l'Afghanistan à la culture du pavot depuis dix ans.

Les États-Unis ont dépensé environ 8,6 milliards de dollars entre 2002 et 2017 dans ces vains efforts, selon un rapport de 2018 de l'inspecteur général spécial américain pour l'Afghanistan (SIGAR).

La stratégie américaine consistait à aider financièrement les paysans à la reconversion vers la culture du blé ou du safran, à investir dans les voies de transport, mais aussi la pulvérisation de défoliants sur les champs de pavot ou le bombardement des installations de raffinage.

À chaque étape, ils se sont heurtés aux combattants talibans qui contrôlaient les principales régions de culture du pavot et tiraient des centaines de millions de dollars de cette industrie, selon les estimations des gouvernements américain et afghan.

Les enquêtes ont montré que les agriculteurs des zones contrôlées par les talibans subissaient souvent des pressions de la part des chefs de guerre et des combattants locaux pour planter du pavot.

En conséquence, le pays détient un quasi-monopole sur l'opium et l'héroïne, représentant 80 à 90 % de la production mondiale, selon les Nations unies.

La superficie des terres plantées de pavot a atteint un record en 2017 et s'est établie en moyenne à environ 250.000 hectares au cours des quatre dernières années, soit environ quatre fois le niveau du milieu des années 1990, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

- "Interdiction tactique" -

La politique des talibans en matière de stupéfiants aura des répercussions non seulement pour les pays occidentaux et leurs toxicomanes, mais aussi pour la Russie, l'Iran, le Pakistan et la Chine qui sont à la fois des voies de contrebande et d'énormes marchés pour l'héroïne afghane.

Ce n'est pas la première fois que le groupe fondamentaliste jure de bannir la drogue. La production avait été interdite en 2000, l'année précédant le renversement des talibans par les forces dirigées par les États-Unis.

Gretchen Peters, l'auteur américaine du livre "Les graines de la terreur : Comment l'héroïne finance les talibans et Al-Qaïda", estime que cette interdiction était tactique.

Pour elle, les talibans "sont trop liés à ce commerce" pour y mettre fin et ce pays pauvre "ne peut pas survivre sans opium".

Le fait de contrôler le pays offrira aux talibans un accès aux compagnies aériennes, à la bureaucratie de l'État et aux banques, qui pourrait être utilisé pour faciliter la contrebande de drogue et le blanchiment d'argent, a-t-elle expliqué. "Je n'ai aucun doute qu'ils l'exploiteront", a-t-elle déclaré.