Les véhicules les plus polluants interdits à Paris

Les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation à Paris et en proche banlieue mercredi, en raison d'un nouveau pic de pollution aux particules fines attendu, a annoncé mardi la préfecture de police de Paris.

L'interdiction de circulation, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires à Paris, a précisé la préfecture dans un communiqué. Entre 5H30 et minuit, seuls les véhicules de classe 0 à 3 pourront se déplacer dans cette zone.

Airparif prévoit pour mercredi un niveau de concentration de particules fines supérieur au seuil d'information fixé à 50 μg/m3.

Les concentrations en particules fines dans l'air en Ile-de-France avaient déjà dépassé mercredi, jeudi et vendredi ce seuil, grimpant même au-delà de 70 μg/m3, soit des concentrations intenses. Sans toutefois entraîner d'interdiction de circulation, ce qui a provoqué une polémique.

La maire de Paris Anne Hidalgo avait réclamé mardi la restriction de la circulation des véhicules polluants "dès qu'un pic de pollution survient" tandis que l'adjoint chargé des Transports Christophe Najdovski avait accusé les services de l'État de jouer la montre pour éviter d'avoir à prendre des mesures restrictives.

"Le préfet n'a pas rien fait", a rétorqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, en accusant l'adjoint de faire "de la mauvaise polémique".

Dans son communiqué, la préfecture de police rappelle le maintien des "mesures déjà en vigueur" depuis la fin de semaine, notamment la réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes et les voies rapides en Ile-de-France.

"Plus de 22.000 véhicules ont été contrôlés" pour faire respecter cette obligation, a précisé la préfecture, "et 6644 infractions ont été relevées".

Les autres mesures comprennent l'interdiction des feux de cheminée, la suspension des dérogations pour brûler des "déchets verts" à l'air libre et diverses "prescriptions particulières" pour le "secteur industriel".

Après le nouveau dépassement de seuil attendu mercredi, la situation devrait ensuite s'améliorer grâce à l'arrivée d'une perturbation selon Airparif.