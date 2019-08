Les Verts accueillent une délégation d'Insoumis à leurs journées d'été

Une délégation de représentants de La France insoumise a été accueillie à Toulouse jeudi soir par les responsables d'EELV à leurs journées d'été, à l'heure où les uns et les autres mettent en avant l'urgence écologique.

Guillaume Balas, le coordinateur de Générations, et Raphaël Glucksmann, eurodéputé "Place publique", qui ont participé jeudi à des débats de ces journées d'été, étaient aussi présents à ce pot convivial.

Après avoir serré quelques mains, le député européen Yannick Jadot, tête de liste EELV aux Européennes où les Verts ont recueilli 13,5% des voix, s'est rapidement éclipsé.

"On nous invite à boire tranquillement sous le soleil de Toulouse pour discuter", a déclaré le coordinateur de La France insoumise Adrien Quatennens en arrivant à l'Université du Mirail, accompagné notamment du député européen Manuel Bompard, et de la conseillère de Paris Danielle Simonnet.

"Il y a des débats entre nous, ils sont connus (...) Le fait climatique est maintenant présent dans les vies de tous les Français (...) Chez EELV tout le monde ne dit pas la même chose mais il y en a qui commencent à dire qu'il faut rompre avec un système. On est là pour discuter", a insisté M. Quatennens.

Il n'a cependant pas caché certains désaccords avec M. Jadot: "quand Yannick Jadot dit qu'il est prêt à travailler avec des gens de droite pour les municipales, je considère que c'est une erreur politique", a ajouté le député du Nord dont le parti LFI faisait lui-même sa rentrée à Toulouse, un "hasard" selon M. Bompard

Le chef de file de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait souligné mercredi sur Facebook cette "concomitance", soulignant qu'elle promettait de "bons dialogues" aux uns et aux autres.

Interrogé sur ces propos, Yannick Jadot s'en est réjoui. "C'est très très bien. Je vois que la prise de recul nous fait tous du bien", a-t-il commenté au cours d'une conférence de presse.

"(François) Ruffin vient demain (vendredi) et on a prévu de se voir. Je serai très heureux de travailler avec François Ruffin. (Raphaël) Gluckmann vient et c'est très bien. (Ingrid) Levavasseur (une figure des +gilets jaunes+, NDLR) vient et c'est très bien. (Guillaume) Balas vient et c'est très bien. Ce sont des gens remarquables, avec qui on a vocation à travailler. Et il y en a plein d'autres", a-t-il ajouté.

Le député européen avait pourtant eu des mots très durs vis-à-vis de M. Ruffin pendant la campagne des européennes. "Ruffin est un populiste. Au nom de ça il est prêt à tolérer des trucs intolérables", avait-il notamment déclaré en janvier en marge d'un déplacement à Grande-Synthe (Nord).