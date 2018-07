LFP: "La Ligue des talents", nouveau slogan de la Ligue 1

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mardi le lancement d'un nouveau slogan pour la Ligue 1, "La Ligue des talents", censé "faire écho à l'excellence française en matière de football" et "accroître encore plus" sa notoriété à l'international.

"Talent, c'est un mot très simple, unique, qui nous semble représenter l'essence même de ce qu'est la Ligue 1, et qui s'écrit de la même façon en français et en anglais. Pour nous, c'est extrêmement important parce que l'un des enjeux de la L1, c'est notre exposition à l'international", a déclaré la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour, lors d'un point-presse.

Fruit d'un travail de "pratiquement un an" en collaboration avec l'agence de communication No Com, cette "nouvelle signature" sera adossée au logo du Championnat de France et déclinée sur tous les supports, des génériques TV lors de matches de Ligue 1 aux réseaux sociaux dédiés.

Après avoir vu ses droits TV sur la période 2020-2024 dépasser le cap du milliard d'euros en mai, et l'équipe de France remporter la Coupe du monde avec une majorité de joueurs formés son Championnat en juillet, la L1, qui espère rattraper son retard de développement par rapport à ses principaux concurrents européens, se dit à "un tournant de son histoire".

"La Ligue 1, c'est la Ligue de France. Même s'il y a que huit joueurs de l'équipe de France qui sont en Ligue 1, il y a quand même le mot +France+ qui est là en fil conducteur. C'est argument supplémentaire, cela donne envie à des investisseurs de regarder ce qu'il se passe en France", espère le directeur général de la LFP Didier Quillot.

La Ligue 1 reprend le 10 août avec Marseille-Toulouse.