Liban: conférence des donateurs co-organisée par l'ONU et la France dimanche à 14H00, selon l'Élysée

La visioconférence des donateurs en soutien au Liban, dont la capitale Beyrouth a été dévastée par une explosion meurtrière, aura lieu dimanche à 14H00, co-organisée par l'ONU et la France, a indiqué l'Élysée.

Samedi matin, Donald Trump avait tweeté que la visioconférence réunirait "le président Macron, les dirigeants du Liban et des dirigeants d'autres endroits dans le monde", après la visite du président français jeudi à Beyrouth.

"Tout le monde veut aider!" avait-il ajouté, mentionnant avoir parlé dans la matinée avec le président français Emmanuel Macron, à l'initiative de la réunion.

Les institutions européennes participeront aussi à cette conférence de donateurs organisée afin de mobiliser une aide humanitaire d'urgence pour la population de Beyrouth.

Lors de sa visite de jeudi, Emmanuel Macron avait promis aux Libanais que l'argent n'irait pas à "la corruption". L'aide doit notamment porter sur les besoins en nourriture et infrastructure, selon une source diplomatique.

Le président libanais, Michel Aoun, a pour sa part rejeté vendredi toute enquête internationale sur la gigantesque explosion au port de Beyrouth, affirmant qu'elle pourrait avoir été causée par la négligence ou par un missile, tandis que les secouristes s'activaient toujours pour retrouver des survivants.

Mardi, un incendie dans un entrepôt où étaient stockées depuis six ans 2.700 tonnes de nitrate d'ammonium sur le port de Beyrouth a provoqué une énorme déflagration qui a fait au moins 154 morts, plus de 5.000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abri, selon le dernier bilan.