Liban: l'animateur britannique d'une émission radio à grand succès retrouvé mort

L'animateur britannique d'une émission radio de divertissement à grand succès au Liban a été retrouvé mort mardi dans son appartement, non loin de Beyrouth, une source des services de sécurité évoquant l'hypothèse d'un meurtre.

Le corps sans vie de Gavin Ford a été découvert chez lui dans la localité de Beit Mery, à l'est de la capitale libanaise où se trouvent également les locaux de Radio One pour laquelle il travaillait, a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani).

Une enquête a été ouverte et "les informations préliminaires suggèrent que Ford a été victime d'un meurtre", a indiqué sous le couvert de l'anonymat la source des services de sécurité à l'AFP.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne, Chris Rampling, a dit être "sous le choc et profondément attristé par la mort de Gavin Ford, un des animateurs d'émissions matinales les plus appréciés du Liban".

"Les pensées de tous à l'ambassade accompagnent sa famille, ses amis et collègues en ce moment terriblement difficile", a-t-il tweeté, publiant aussi une photo de Ford.

Radio One a pour sa part écrit sur les réseaux sociaux: "Nous annonçons avec le coeur brisé la disparition de notre cher Gavin Ford, membre de notre équipe depuis plusieurs et joyeuses années".

Ni la police ni Radio One ont fourni plus de détails sur les causes de sa mort.

De nombreux internautes ont rendu hommage à Ford, qui a été l'un des animateurs radio les plus appréciés au Liban durant de longues années.