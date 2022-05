Liban : les Libanais de l'étranger appelés aux urnes ce vendredi et ce dimanche

Plus de 225.000 Libanais résidant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales, une forte augmentation par rapport à 2018. Cette année là, 92.000 d'entre eux étaient inscrits mais seulement 50.000 se sont rendus finalement aux urnes.

Le vote est organisé ce 6 mai pour les Libanais vivant dans des pays où ce jour est non-travaillé, comme en Arabie saoudite, en Iran, en Syrie, en Égypte ou au Qatar, et dimanche pour ceux vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Asie.

Au total, plus de 205 bureaux de vote ont été installés à travers le monde, selon le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib. A la fin du scrutin, les urnes seront envoyées à la Banque centrale du Liban et les votes comptabilisés après la tenue des élections dans le pays le 15 mai.



Même si certains font remarquer que l'information n'est pas vraiment passée. Comme le dit - avec humour - le dessinateur de presse The Art of Boo :



"Il semblerait que de nombreux Libanais en Allemagne (et probablement ailleurs) n'aient pas reçu d'e-mail de l'ambassade concernant les élections, et ils n'ont aucune idée de quand cela se passe. Le vote de la diaspora a lieu le 8 mai, de 7h à 22h. Il vous suffit d'apporter votre passeport ou votre carte d'identité."

Ce 6 mai après-midi, 36% des électeurs inscrits avaient déjà voté, a rapporté l'Agence nationale d'information (ANI), soit 10.000 votes sur 30.929.

A Téhéran, 65% des 642 électeurs inscrits ont voté, l'ambassadeur du Liban en Iran saluant une forte participation.

En Arabie saoudite, près de 30% des plus de 13.000 électeurs inscrits ont déjà voté.

"Les électeurs dans le Golfe vont généralement voter le soir", a déclaré le chef de la diplomatie libanaise.

Abdallah Bou Habib a dit espérer un taux de participation d'au moins 70% des électeurs inscrits pour aujourd'hui.

C'est la deuxième fois dans l'histoire du pays que les Libanais de l'étranger ont le droit de voter pour renouveler les 128 députés de la Chambre.

Le Premier ministre, Najib Mikati, les a appelés le 5 mai "à ne pas être complaisants et à voter en grand nombre."

Il s'agit des premières élections depuis le soulèvement populaire qui, en octobre 2019, a mené des milliers de Libanais dans la rue pour exiger le départ d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence.

La crise économique inédite que traverse le Liban, couplée à la pandémie de Covid-19 et l'explosion meurtrière au port de Beyrouth en août 2020, a essoufflé ce mouvement.

De nombreux Libanais des classes moyennes ont depuis quitté le pays à la recherche d'un avenir meilleur.

Les candidats de l'opposition espèrent que la diaspora votera pour le changement de la classe politique. En 2018, seuls 6% des électeurs à l'étranger avaient choisi des candidats indépendants, selon un récent rapport du groupe de réflexion l'Initiative de réforme arabe, basé à Paris.