Liban: un Casque bleu irlandais de l'ONU tué dans un "incident"

Un Casque bleu irlandais de la Force intérimaire des Nations unies au Liban a été tué et trois autres ont été blessés lors d'un "incident" dans le sud du pays dont les circonstances n'ont pas été précisées, ont indiqué jeudi la Finul et Dublin.

L'incident s'est produit tard mercredi soir hors de la zone d'opérations de la Finul dans le sud du Liban, région du pays où le puissant Hezbollah pro-iranien est très présent.

Dans un communiqué, la Finul a indiqué "qu'un Casque bleu a été tué et trois autres ont été blessés la nuit dernière dans un incident près du village d'Al-Aqbiya, juste à l'extérieur de la zone d'opérations de la Finul".

La Finul, déployée dans le sud du pays pour faire tampon entre le Liban et Israël, a indiqué avoir "lancé une enquête pour déterminer ce qui s'est exactement produit".

Les victimes sont des Casques bleus irlandais, selon un communiqué du ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Simon Coveney, qui a évoqué lui aussi un "grave incident" sans autre précision.

Sur Twitter, les forces armées irlandaises ont indiqué qu'un convoi formé de deux véhicules des Casques bleus qui transportait huit soldats avait quitté la zone d'opérations de la Finul et se dirigeait tard mercredi soir vers Beyrouth lorsqu'il a été "la cible de tirs d'armes légères".

Un photographe de l'AFP a vu dans le village d'Al-Aqbiya un véhicule de la Finul qui a percuté un magasin, sur une route menant vers la ville de Saïda plus au nord, à une quarantaine de km au sud de Beyrouth.

- Coups de feu -

Selon des témoins interrogés par l'AFP, la voiture a été interceptée par des habitants alors qu'elle empruntait une voie côtière qui n'est pas habituellement utilisée par les Casques bleus.

Le chauffeur semble avoir perdu le contrôle du véhicule en tentant de fuir le secteur selon eux, et a failli percuter un des habitants qui étaient rassemblés pour intercepter le convoi, d'après ces témoins. Ces mêmes sources ont fait état d'une tension dans le secteur et ont indiqué avoir entendu des coups de feu.

Dans des déclarations à la presse à son arrivée à Bruxelles pour prendre part à un sommet européen, le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, s'est dit "profondément choqué et très attristé", soulignant que les Casques bleus de son pays "opèrent dans des environnements parfois hostiles et très difficiles et dangereux".

Il a indiqué qu'il serait "peut-être prudent d'attendre une enquête plus complète et une analyse" pour comprendre les circonstances de l'incident.

Des forces de la Finul étaient déployées sur place jeudi matin, ainsi que des soldats de l'armée libanaise qui ont confisqué les caméras de surveillance.

Présente au Liban depuis 1978, la Finul est composée de près de 10.000 soldats de différents contingents.

Des incidents ont opposé par le passé des patrouilles de la Finul et des partisans du Hezbollah pro-iranien dans les zones frontalières contrôlées par le puissant mouvement chiite.

Le 31 août dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an le mandat de la Finul, mais en modifiant légèrement la formulation.

La Finul, qui coordonne régulièrement ses patrouilles et ses mouvements dans sa zone d'opérations avec l'armée libanaise, est désormais "autorisée à mener ses opérations de manière indépendante".

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait alors condamné la modification du mandat des Casques bleus, estimant qu'il constituait une "violation de la souveraineté libanaise".

Dans un communiqué, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a exprimé ses "profonds regrets à la suite de ce douloureux incident" et souligné "la nécessité de mener les investigations nécessaires pour déterminer ses circonstances et empêcher sa réédition".

Le Liban, en plein effondrement économique, est sans président depuis le 1er novembre, et dirigé par un gouvernement démissionnaire.

Jeudi, les députés ont tenu une dixième séance sans parvenir à élire un successeur au président Michel Aoun, en raison des profondes divergences entre le camp du Hezbollah et celui qui lui est hostile.