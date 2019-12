Liban : une réunion internationale à Paris

Cette réunion du Groupe international de soutien au Liban (GIS), coprésidée par la France et les Nations unies, s'est ouverte en début de matinée et devait être clôturée dans l'après-midi par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Elle "doit permettre à la communauté internationale d'appeler à la formation rapide d'un gouvernement efficace et crédible, qui prenne les décisions nécessaires au rétablissement de la situation économique et réponde aux aspirations exprimées par les Libanais", selon le communiqué.



"Le but de la réunion est d'inciter les autorités libanaises à prendre conscience de la gravité de la situation et de l'appel de la rue", a expliqué mardi le ministre français des Affaires étrangères lors d'une rencontre avec le nouveau chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

"Il s'agit de préciser les conditions requises et les réformes indispensables attendues de la part des autorités libanaises pour que la communauté internationale puisse accompagner le Liban", est-il ajouté.



Les Etats-Unis, représentés par leur secrétaire d'Etat ajoint pour le Moyen-Orient David Schenker, vont mettre l'accent durant la réunion sur "la nécessité urgente pour les responsables politiques libanais de faciliter la formation d'un gouvernement capable de mettre en oeuvre des réformes économiques et de mettre fin à une corruption endémique", a précisé le Département d'Etat.



Le GIS réunit notamment les Nations unies, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'Union européenne et la Ligue arabe.

Contestation sans précédent

Depuis le 17 octobre, le Liban est en proie à une contestation sans précédent contre l'ensemble des dirigeants politiques, jugés incompétents et corrompus.

Le mouvement, déclenché par l'annonce d'une nouvelle taxe, a entraîné la démission du Premier ministre Saad Hariri. Mais les tractations pour la formation d'un nouveau cabinet traînent, au grand dam des manifestants.



"C'est un mouvement de contestation qui s'installe dans la durée qu'il faut écouter. C'est l'appel fort que nous allons formuler", a souligné Jean-Yves Le Drian.



La communauté internationale subordonne l'octroi d'une aide financière au Liban à la concrétisation de ces réformes, alors que le pays s'enfonce dans la crise économique, et doit choisir un nouveau chef de gouvernement.

Quel gouvernement pour le Liban ?

Les consultations parlementaires pour choisir un nouveau Premier ministre fixées initialement au lundi 10 décembre par la présidence libanaise ont été reportées d'une semaine.