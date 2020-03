Liberté de la presse: Washington s'en prend aux médias d'Etat chinois aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont fortement réduit lundi le nombre de Chinois autorisés à travailler pour les médias d'Etat de Pékin aux Etats-Unis, en réponse aux restrictions imposées à la presse étrangère en Chine.

Cette annonce intervient deux semaines après l'expulsion de trois journalistes du quotidien américain Wall Street Journal (WSJ) mais Washington a affirmé que la décision avait été prise pour "rétablir une égalité qui n'a que trop tardé" entre les deux pays.

Cette décision n'est "pas basée sur le contenu produit par ces médias" et les Etats-Unis n'imposent "aucune restriction" sur ce qu'ils publient, a assuré dans un communiqué le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

"Depuis des années, la Chine impose une surveillance, un harcèlement et des intimidations de plus en plus durs sur les Américains et d'autres journalistes étrangers travaillant en Chine", a déclaré M. Pompeo.

"Nous appelons le gouvernement chinois à confirmer immédiatement ses engagements à respecter la liberté d'expression, y compris pour les membres de la presse", a ajouté le chef de la diplomatie américaine, sans mentionner l'expulsion des trois journalistes le 19 février.

Les cinq médias chinois concernés par cette décision sont l'agence Chine Nouvelle, la télévision CGTN, la radio China Radio International et les journaux China Daily et Le Quotidien du Peuple.

Ils avaient été classés par Washington comme des missions diplomatiques étrangères la veille de l'expulsion des reporters du WSJ et sont désormais considérés comme des organes "de propagande".

Ils pourront employer 100 ressortissants chinois au maximum à partir du 13 mars, contre 160 actuellement. Les Etats-Unis n'expulsent pas explicitement ces 60 employés qui peuvent en théorie trouver un autre travail, même si la majorité devrait être forcée de quitter le pays.

Xinhua (59) est la plus affectée par cette décision, devant CGTN (30), China Daily (9), China Radio International (2). Le distributeur américain du Quotidien du Peuple ne semble pas employer de Chinois.

- "Cycle dangereux" -

Selon un responsable du département d'Etat, la décision ne s'applique pas aux salariés chinois d'autres médias, et les médias contrôlés par Pékin pourront embaucher des salariés d'autres nationalités.

L'année dernière, Washington a accordé 425 visas de journalistes à des ressortissants chinois, y compris à leurs familles.

Selon un responsable américain, le gouvernement étudie également une limitation de la durée des visas octroyés aux membres chinois des médias étatiques.

Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes a dénoncé ces restrictions de visas, appelant la Chine et les Etats-Unis à "arrêter ce cycle dangereux de représailles qui menace le flux libre de l'information dans les deux pays, en particulier pendant une crise sanitaire mondiale" comme le nouveau coronavirus qui s'est propagé dans le monde.

Les Etats-Unis, "en tant que démocratie avec une forte garantie constitutionnelle de liberté de la presse" doivent montrer l'exemple "plutôt qu'adopter la stratégie autoritaire de Pékin", a affirmé Steven Butler, le coordinateur du CPJ pour l'Asie.

En février, le gouvernement chinois a retiré leur carte de presse aux trois journalistes du WSJ en représailles à un titre jugé raciste du quotidien américain, une sanction condamnée à l'époque par Washington.

Le 3 février, en pleine épidémie de coronavirus, le journal avait publié une tribune titrée "La Chine est le véritable homme malade de l'Asie", une expression très offensante dans ce pays.

Le Club des correspondants étrangers en Chine (FCCC) avait qualifié cette sanction de "représailles sans précédent" et de "tentative manifeste des autorités chinoises" pour "intimider les médias étrangers".

Dans son rapport annuel paru lundi, le FCCC accuse le pouvoir chinois d'utiliser les cartes de presse - qui font office de permis de travail renouvelable chaque année - comme "une arme" contre les médias internationaux.

Au moins neuf reporters ont dû quitter la Chine avant ou à l'expiration de leur carte de presse depuis 2013, juste après l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, selon le FCCC.

Selon le CPJ, au moins 48 journalistes étaient emprisonnés en Chine à la fin 2019.