Ligne 3919 sur les violences conjugales: le gouvernement interrompt son appel d'offres contesté

Le gouvernement a consenti lundi à "interrompre" la procédure de marché public par laquelle il voulait désigner l'opérateur de la ligne d'écoute 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales, une décision aussitôt saluée par les associations féministes, qui étaient vent debout contre cette procédure.

Le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes "va réexaminer comment procéder à une redéfinition du mode de gestion" de ce service et "a décidé d'interrompre la procédure de marché public en cours", a-t-il précisé dans un communiqué.

La Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF), qui opère la ligne depuis 1992 et contestait vivement le lancement de cet appel d'offres, s'est déclarée "infiniment soulagée" de cette décision, obtenue "après trois mois de bataille".

"Victoire!" s'est également réjouie sur Twitter l'association "Osez le féminisme!". "C'était la seule décision raisonnable à prendre", a commenté de son côté la militante féministe Caroline De Haas, cofondatrice de "NousToutes".

La semaine dernière, la FNSF avait annoncé saisir la justice administrative pour tenter d'obtenir l'annulation de la procédure de mise en concurrence, et indiqué qu'elle ne comptait pas se porter candidate au marché.

Actuellement la FNSF est liée par une convention d'objectifs et de moyens à l'État qui finance 80% du budget de la ligne.

Mais le gouvernement - qui souhaite, depuis le "Grenelle" contre les violences conjugales fin 2019, renforcer ce service et notamment le rendre accessible 24h/24 - affirmait jusqu'à présent qu'une procédure d'appel d'offres était indispensable pour des raisons juridiques.

A moyen terme, la ligne deviendra en effet assimilable à un service public, puisque l'État en définira les objectifs et les modalités, et la financera à 100%, faisait valoir le cabinet de Mme Moreno.

- "Pas un renoncement" -

L'idée était donc "en quelque sorte de nationaliser la plateforme d'écoute actuelle", soit "tout l'inverse de la privatisation ou de l'approche mercantile que certains ont pu dénoncer", a argumenté l'entourage de la ministre, rappelant qu'il n'avait "jamais été question de supprimer ou de remettre en cause" le 3919.

La FNSF avait dit voir dans l'appel d'offres une approche "mercantile", donnant la priorité selon elle à la quantité des appels traités plutôt qu'à la qualité de l'écoute des femmes en détresse.

L'interruption de l'appel d'offres ne constitue "pas un renoncement" mais "la prise en compte de la nécessité de rassembler", a commenté auprès de l'AFP le cabinet de Mme Moreno.

"L'objectif du gouvernement a toujours été, et demeure, de renforcer le service d'écoute et d'accompagnement. Il faut néanmoins savoir entendre les associations, qui font un travail remarquable, mais aussi les élus, qui sont en contact permanent avec les femmes victimes de violences", a-t-on ajouté de même source.

Le cabinet de la ministre a indiqué qu'il allait "étudier dans les meilleurs délais, avec les associations et les élus locaux, toutes les options sur la manière de continuer à faire vivre et à améliorer le 3919".

La FNSF, de son côté, s'est dite "prête à entamer les discussions" avec le gouvernement, en vue d'aboutir à un service disponible 24h/24 et accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.

La fédération a appelé l'État à "prendre en compte" sa demande d'une subvention revalorisée, dans le cadre d'une Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens (CPOM). "C'est là l'unique solution pour valoriser et pérenniser les savoir-faire uniques" de la FNSF et des 73 associations qui la composent, a-t-elle conclu.

Se félicitant de la décision de Mme Moreno, Annick Billon, sénatrice présidente de la délégation aux droits des femmes, a estimé dans un communiqué que "le cadre juridique du 3919 rénové doit valoriser les compétences de la FNSF, ce qui suppose d'examiner d'autres options juridiques que la mise en concurrence".