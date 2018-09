Ligue 1: après Liverpool, le PSG renoue avec la victoire à Rennes (3-1)

Pas brillant mais suffisant: cinq jours après son décevant revers à Liverpool en Ligue des champions, le Paris SG de Neymar a poursuivi son sans-faute en championnat en battant Rennes (3-1), dimanche pour sa 6e victoire en six matches de Ligue 1.

Rennes a ouvert le score sur un but contre son camp d'Adrien Rabiot dès la 12e minute, mais l'Argentin Angel Di Maria (45e), Thomas Meunier (61e) et la recrue estivale Eric Maxim Choupo-Moting (83e), auteur de son premier but sous le maillot parisien, ont permis à Paris de s'imposer, malgré l'entrée en jeu de l'ancien parisien Hatem Ben Arfa (61e) côté Rennais.