Ligue 1: Choupo-Moting, le chouchou inattendu du Paris-SG

Recrue surprise et remplaçant au sein de la galaxie de stars du PSG, il devance pourtant les légendaires Dani Alves ou Gianluigi Buffon à l'applaudimètre : Eric-Maxim Choupo-Moting, buteur inefficace mais coéquipier idéal, a réussi à devenir le chouchou du Parc des Princes, six mois après son arrivée.

"Lalalalalalala Choupo Motiiiing!" Un seul but au compteur après 878 minutes jouées depuis son arrivée à la toute fin du mercato, mais déjà un chant à son nom scandé par des supporters parisiens sous le charme : le paradoxe Choupo-Moting est aussi déroutant que ses soucis de finition devant le but.

S'il a délivré une superbe passe décisive pour Meunier contre Dijon (3-0) mardi, la deuxième seulement de la saison en 22 apparitions toutes compétitions confondues, le massif attaquant (29 ans) s'est une nouvelle fois montré maladroit au moment de conclure, malgré les nombreuses offrandes d'Angel Di Maria et consorts.

Constat cruel ? "Pour un attaquant, c'est sûr... Même moi je veux marquer !", avait-il déjà lâché samedi dernier en zone mixte après le match contre Nîmes (3-0), sans se départir de son sourire naturel et chaleureux, dans un français impeccable mais "pas parfait" selon les mots de l'international camerounais.

"Ce n'est pas que je ne veux pas marquer. Après, j'apprécie toujours les supporters et les gens qui m'encouragent. Qu'est-ce que je peux faire (pour améliorer cela) ? Je donne toujours tout sur le terrain, j'essaye, et je crois qu'à un moment, un jour, cela va arriver", avait-il encore ajouté.

- "Garçon très généreux" -

Dès lors, comment expliquer une telle cote d'amour auprès des fans parisiens ?

"On connaît +Choupo+ et ses qualités, on sait que c'est un garçon très généreux et il a encore pu le démontrer (mardi) même si on est peinés pour lui car il n'a pas mis son but. On sait que c'est un garçon très intelligent et dont on a besoin sur le terrain", a encensé Presnel Kimpembe, fan déclaré de "Choupo", en zone mixte mardi.

"Il a aussi démontré que défensivement il pouvait être présent et c'est pour ça que le Parc l'aime", a ajouté le défenseur parisien.

Combativité, sens du sacrifice... cette "générosité" se manifeste aussi au-delà du terrain. A l'image du maillot offert après la rencontre à un supporter handicapé présent en tribunes, comme pour rester fidèle à son expression fétiche : "Ça donne" !

Son rôle de coéquipier modèle, notamment avec son "petit frère" Kylian Mbappé -- "à moitié Camerounais" comme lui --, et ses talents de polyglotte (allemand, anglais, français, espagnol) ont fini de séduire le vestiaire.

"Quand il fait venir Choupo-Moting, (Thomas Tuchel) apporte une autre personnalité au club plus qu'un joueur. Dans sa façon de s'entraîner et d'être un exemple pour les autres alors qu'il ne joue pas beaucoup, peut être qu'il cherchait à avoir un exemple. Pour lui, c'est important d'avoir cet équilibre de personnalités", explique à l'AFP Markus Kaufmann, auteur d'une biographie de l'entraîneur parisien.

- Ligue des champions, la limite ? -

Pourtant au moment de l'officialisation de sa venue début septembre, tout semblait réuni pour que l'inverse se produise pour celui qui est devenu soldat de Tuchel depuis leur passage commun à Mayence (2011-2014).

Révélé à Schalke 04 (2014-2017) avant de décevoir à Stoke City (2017-2018), le natif de Hambourg (Allemagne) a d'abord suscité un scepticisme généralisé. Et sur le terrain extra-sportif, l'attaquant à la chevelure blonde a subi deux cambriolages de son domicile, à quelques semaines d'intervalle, pour un préjudice évalué à au moins 600.000 euros, selon la presse.

Pas de quoi entacher sa bonne humeur. Mieux, en l'absence de Neymar et Edinson Cavani, toujours blessés, "Choupo" en a profité pour enchaîner deux titularisations de suite à la pointe de l'attaque parisienne. En attendant une troisième inédite contre Caen, samedi en Ligue 1.

Mais l'interim risque-t-il de prendre fin mercredi prochain contre Manchester United, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions ?

Dans la compétition, Choupo-Moting n'a joué que 50 minutes. Et c'est Julian Draxler, habituel dépanneur au milieu, qui a accompagné en attaque Kylian Mbappé et Angel Di Maria, les dernières stars rescapées. Avec grande réussite lors du match aller (2-0) à Old Trafford.

Le lobbying du Parc changera-t-il quelque chose ? Il faudra déjà remettre en marche la machine à buts contre Caen.