Ligue 1: Delort prolonge son contrat à Montpellier

L'attaquant international algérien Andy Delort, âgé de 27 ans, a prolongé son contrat à Montpellier, a indiqué jeudi le club héraultais, sans préciser la durée.

Le Sétois d'origine était arrivé l'été dernier, prêté par Toulouse avec une option d'achat. Une option levée à l'issue de la saison par Montpellier où Delort avait déjà signé un contrat de quatre saisons en juin.

Au coté de l'attaquant Gaëtan Laborde et du meneur de jeu Florent Mollet, qui viennent de prolonger leur contrat d'une saison, Delort a réalisé la plus belle saison de sa carrière, en inscrivant 14 buts et délivrant 7 passes décisives.

"C'est une belle marque de confiance de la part du MHSC et je suis très heureux de m'inscrire dans la continuité avec mon club de cœur", a réagi sur le site du club Delort, qui a remporté cet été la Coupe d'Afrique des nations avec l'Algérie.

Delort avait rejoint en janvier 2017 Toulouse pour un transfert de 6 millions d'euros en provenance du club mexicain des Tigres de Monterrey, où évolue l'ancien international André-Pierre Gignac.

Delort, qui a déjà pas mal voyagé (Nîmes, AC Ajaccio, Metz), s'est distingué à Caen (12 buts), pour sa première saison complète en Ligue 1 (2015-16).

Deux ans plus tôt, il avait été désigné meilleur joueur de Ligue 2 après une saison aboutie à Tours (24 buts).

Montpellier occupe la 9e place de la Ligue 1 à l'issue de la 3e journée et de son succès devant Lyon (1-0).