Ligue 1: Depay sublime Lyon qui gagne à Guingamp

Trois jours après la déception contre Hoffenheim, deux buts et deux passes décisives de Memphis Depay ont permis à Lyon de se sortir d'un match compliqué contre la lanterne rouge Guingamp (4-2), samedi pour la 13e journée de Ligue 1.

Cette victoire permet à Lyon, 4e avec 24 points, d'assurer d'ores et déjà sa place dans le quatuor de tête à l'issue de cette journée, tout en réduisant son retard sur Lille (2e) à deux points et sur Montpellier (3e), qui se déplace à Angers en soirée, à un point.

Pour Guingamp, ce 8e revers de la saison signifie un triste statu quo en queue de peloton avec 7 points. Les Bretons attendent désormais lundi pour lancer l'opération maintien, avec l'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc, en remplacement d'Antoine Kombouaré, limogé mardi dernier.

Rejoint dans les tous derniers instants par Hoffenheim (3-3) en infériorité numérique mercredi, laissant passer une belle chance de faire un énorme pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Lyon avait décidé de repartir avec la même organisation en 5-3-2.

Ferland Mendy à gauche et Kenny Tete à droite, préféré à Rafael, devaient animer les ailes pour aider un duo composé de Tanguy Ndombele et Lucas Tousart en milieux défensifs, tandis qu'Houssem Aouar était meneur de jeu derrière Moussa Dembélé et Memphis Depay.

Si la première période poussive est à oublier de toute urgence pour Lyon, le numéro de l'attaquant néerlandais lors de la dernière demi-heure est tout bonnement sublime.

Cela a commencé par une très belle passe tendue pour trouver Aouar dans l'axe à l'entrée de la surface adverse, l'international Espoirs n'ayant alors presque qu'à ouvrir son pied pour tromper Kalle Johnsson (1-1, 63).

Cinq minutes plus tard, Aouar lui a rendu la pareille d'une passe aveugle, Depay enchaînant contrôle et frappe enroulée dans le petit filet opposé (1-2, 67).

Le plus beau est ensuite venu d'un coup-franc, pourtant lointain, mais expédié dans la lucarne d'un Johnsson qui ne pouvait que maudire la transversale complice (1-3, 73).

Et pour couronner le tout, un centre millimétré pour Maxwel Cornet qui venait de rentrer (2-4, 83) pour parachever cette démonstration de son immense, quoique parfois intermittent, talent.

La leçon est en tout cas sévère pour des Guingampais qui ont montré un visage plus combattif que ces dernières semaines et ont chèrement vendu leur peau.

Face à des Lyonnais apathiques, ils ont même réussi à ouvrir le score d'une tête de Marcus Thuram sur un amour de centre de Pedro Rebocho, en prenant le dessus sur Jérémy Morel et Marcelo qui ont à peine sauté (1-0, 21).

L'attaquant, de retour d'une suspension de trois matches pour un vilain geste sur un Montpelliérain, s'est même offert un doublé en transformant un pénalty assez généreux qui avait un temps relancé le suspens (2-3, 78). Trop juste pour grappiller quelque chose ce samedi.