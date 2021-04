Ligue 1: En perte de vitesse, Lyon en quête d'alternatives

Descendu du podium de Ligue 1 le week-end dernier, l'Olympique lyonnais tentera de rebondir dimanche (21h00) à domicile contre Angers. L'entraîneur Rudi Garcia doit trouver un nouveau souffle pour relancer son équipe à l'heure d'aborder le sprint final.

. Les limites de la rotation

La qualification aux tirs au but jeudi en Coupe de France chez le Red Star, sixième de National, alors que les Lyonnais menaient 2-0 à la mi-temps, n'est pas de nature à rassurer. Ni à offrir à Rudi Garcia de réelles solutions de rechange, alors que son effectif déplore plusieurs blessés.

Le gardien Anthony Lopes, les latéraux Maxwel Cornet et Léo Dubois, l'attaquant Tino Kadewere étaient absents à Saint-Ouen et ne sont pas certains de revenir pour affronter Angers. Seul Islam Slimani, de retour de suspension, est sûr d'être là.

L'avant-centre algérien, potentielle alternative aux titulaires habituels, doit encore prouver qu'il peut bouleverser la hiérarchie installée avec succès à l'automne. C'est aussi le cas du jeune Rayan Cherki (17 ans), une nouvelle fois très insuffisant au stade Bauer.

. Quelles solutions pour l'OL ?

Parfois critiqué pour son conservatisme, Garcia n'a en fait pas vraiment de choix, notamment pour composer son trio offensif. Il va donc devoir être inventif, probablement à travers une évolution du dispositif.

Jeudi, il est passé de son traditionnel 4-3-3 à un 4-2-3-1 avec le Brésilien Paquetà comme meneur de jeu en soutien de Memphis Depay. Les ailes étaient occupées à droite par Maxence Caqueret, rarement décevant, et à gauche par Cherki.

"Cela a bien fonctionné. J'ai bien aimé Paquetà qui a fait marquer Depay et lui a donné une balle de troisième but. Il a joué plus offensif dans une position en soutien de Memphis qui semble lui convenir", a sobrement commenté Garcia.

. Les cadres en question

Comme toutes les équipes, l'OL est tributaire de ses joueurs majeurs et le rebond de l'équipe lyonnaise passera très probablement par l'état de forme et l'investissement de Paquetà et Depay, avant tout, capables d'entraîner derrière eux le reste de l'équipe.

Or si le Brésilien a égalisé à Lens et ouvert la marque face au Red Star, le Néerlandais n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 19 février à Brest (3-2), soit depuis cinq journées.

La phase retour du championnat réussit moins à l'ancien joueur de Manchester United, avec trois buts inscrits sur les quatorze qu'il a marqués cette saison en L1 (9 passes décisives).

En fin de contrat cet été, il faudra voir s'il est plus préoccupé par son départ dans une écurie plus prestigieuse comme Barcelone ou par la recherche de son nouvel équipementier personnel, plutôt que par le dénouement de la saison de Lyon. Et aussi s'il veut bien, éventuellement, jouer sur l'aile gauche plutôt qu'avant-centre.

Mais, au-delà des performances individuelles, le collectif doit également retrouver ses vertus de l'automne et parvenir à livrer des matches complets, sans se contenter d'une bonne période sur deux.

"C'est là que le bât blesse aujourd'hui. A 2-0 à la pause, le match aurait dû être terminé. Il faut être plus tueur. L'attaque lyonnaise marque à chaque match, mais il faut défendre un peu mieux. Nous avons encore concédé deux buts contre le Red Star", s'est plaint l'entraîneur, dont l'équipe a au moins encaissé un but sur neuf de ses dix dernières sorties.

. Lyon peut-il tout perdre ?

A sept journées de la fin, l'OL occupe la plus mauvaise place du carré de tête dans l'optique de la Ligue des champions, que le club de Jean-Michel Aulas espère retrouver un an après en avoir atteint les demi-finales. Sa dynamique n'est pas la meilleure et il lui faudra hausser son niveau actuel pour espérer y parvenir.

Les Lyonnais vont pouvoir disposer d'un calendrier relativement abordable, mais ils auront néanmoins deux sommets à négocier coup sur coup contre l'actuel leader Lille, à domicile le 25 avril, puis chez Monaco (3e) la semaine suivante.