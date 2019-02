Ligue 1: l'OM récolte un point heureux à Rennes

Marseille, qui n'a pu faire mieux que nul (1-1) contre Rennes, dimanche pour la 26e journée de Ligue 1, cède un peu de terrain dans la course à l'Europe, mais ne pouvait pas espérer beaucoup mieux.

Avec 41 points, Marseille pointe au 5e rang, devançant Reims à la différence de but et deux unités derrière Saint-Étienne.

Rennes, avec 37 points, reste en embuscade, malgré son 9e rang.

La surprise au coup d’envoi était l'absence, à la surprise générale, d'Hatem Ben Arfa, pour une raison inconnue, mais apparemment non liée à un pépin physique.

Un choix qui a obligé Julien Stephan à réorganiser son milieu en faisant monter Clément Grenier au poste de 10 et à recentrer Benjamin Bourigeaud aux côtés de Benjamin André.

En face, avec un Kevin Strootman finalement forfait après sa blessure à Dijon, Rudi Garcia avait laissé Dimitri Payet et Adil Rami sur le banc, faisant confiance à la charnière Boubacar Kamara-Duje Caleta-Car.

Mais c'est surtout offensivement que l'OM a déçu, peinant beaucoup à se créer des positions de tir lors de la première période.

Deux tentatives sans grande conviction de Germain (3e, 9e) et un double raté d'André et de Tomas Koubek sur un ballon aérien cachaient mal la pauvreté de l'animation offensive phocéenne.

Marseille a d'ailleurs dû attendre un corner tiré à deux par Maxime Lopez et Florian Thauvin pour voir le centre de ce dernier, dévié par André, trouver Germain plus prompt que Damien Da Silva au premier poteau (1-1, 56e).

Six minutes plus tard, Germain, encore marqué d'un bel oeuf de pigeon sur le front récolté sur son but, a eu la balle du break au bout du pied, après un dégagement aux poings de Koubek, mais il n'a pas trouvé le cadre (62e).

Ce nul, face à des Rennais un peu émoussés par leur retour tardif de leur qualification historique pour les huitièmes de finale de Ligue Europa à Séville jeudi, mais qui ont souvent bousculé l'arrière-garde méridionale, n'est cependant pas un mauvais résultat.

Cueillis à froid sur un corner où André, au timing impeccable, avait placé une tête déviée par Mario Balotelli juste hors de portée de Steve Mandanda (1-0, 7e), les Phocéens auraient très bien pu revenir bredouille de Bretagne.

Mandanda a répondu présent sur un coup-franc lointain et flottant de Clément Grenier, boxé au-dessus de sa barre (30e) et en repoussant du pied une frappe croisée de Mbaye Niang, une nouvelle fois énorme dimanche (76e).

Dans le temps additionnel, Jordan Amavi s'est sacrifié en retenant Adrien Hunou qui partait au but, récoltant un carton rouge (90+1).

Dans une semaine, l'OM recevra Saint-Étienne pour un match capital dans la course à l'Europe, alors que Rennes devra remettre le couvert dès mercredi contre Orléans (L2) en quart de finale de la Coupe de France.