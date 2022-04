Ligue 1 : le choc PSG-OM, point d’orgue du Championnat de France de football

C'est (bientôt) l'heure du classique de la Ligue 1 ! L'opposition très attendue entre le PSG et l'OM, dimanche soir au Parc des Princes, est aussi un duel entre le leader et son dauphin. Le match va se tenir après 31 journées sur 38.

Pour rappel, douze points séparent les Parisiens des Marseillais. Mais l'enjeu est de taille pour les deux formations : en cas de succès du PSG, le club de Kylian Mbappé s'approchera de son 10e titre national. Un titre qu’il pourrait s'adjuger dès mercredi à Angers en cas de résultats favorables.

C'est le match phare du championnat françaisCengiz Ünder, attaquant de l'OM.

Le PSG sera-t-il au rendez-vous ?

Pour affronter la rencontre, les effectifs du PSG interrogent. Au moins deux joueurs sont incertains. Le milieu argentin Angel Di Maria a un problème musculaire. Le gardien costaricain, Keylor Navas, est blessé aux adducteurs droits.

Marquinhos, capitaine du Paris SG et défenseur central a été ménagé à Clermont. Il revient sur les pelouses, alors qu’il traverse une - rare - période difficile et reste marqué par les échecs récents.



Le milieu argentin Leandro Paredes et le milieu allemand Julian Draxler, opérés, sont absents. Le défenseur sénégalais Abdou Diallo (adducteurs) et le milieu espagnol Ander Herrera, en reprise, ne sont pas disponibles pour jouer face à l'OM.

L’OM peut compter sur un effectif (presque) complet

Pour le grand rendez-vous du Parc des Princes, Jorge Sampaoli part donc avec une belle avance. Il devrait disposer de l'intégralité de son effectif.

On espère qu'il sera disponible pour Paris mais il est trop tôt pour le direJorge Desio, adjoint de l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli à propos d'Arkadiusz Milik

À l'exception peut-être d'Arkadiusz Milik, qui reste incertain. Le Polonais, blessé en sélection le 24 mars, a repris l'entraînement collectif en fin de semaine dernière. Il n’a cependant pas été convoqué pour les matchs contre Montpellier et à Salonique face au PAOK. Il était également absent de l'entraînement mercredi. "Ça évolue favorablement mais le staff médical a jugé qu'il n'était pas souhaitable qu'il joue ici. On espère qu'il sera disponible pour Paris mais il est trop tôt pour le dire", avait déclaré mercredi en conférence de presse Jorge Desio, l'adjoint de l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli, suspendu à Salonique.

Pour le reste, l'effectif est au complet. Sampaoli récupère notamment trois joueurs frais : Kamara et Gerson, qui étaient suspendus en Grèce.

Le joueur marseillais Dimitri Payet lors d'un match Europa League OM-Lazio en Italie. Octobre 2021. Gregorio Borgia / ASSOCIATED PRESS

Un “match phare”

"C'est le match phare du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux. Notre objectif, c'est de ramener des points. Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexés. Nous irons là-bas pour jouer et garder la 2e place", a prévenu le Turc Cengiz Ünder dans un entretien au quotidien local marseillais La Provence.

L'ambiance en tribunes sera-t-elle à la hauteur de l'événement ? La question demeure, car les ultras du PSG n'hésitent pas à montrer leur mécontentement depuis l'élimination en C1.