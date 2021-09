Ligue 1: le Paris SG punit Lyon sur le gong

Impitoyable, le Paris Saint-Germain a poursuivi contre Lyon (2-1) sa série de victoires en Ligue 1 grâce à un but de Mauro Icardi à la dernière seconde, dimanche pour la première de Lionel Messi au Parc des Princes et la 6e journée de L1.

L'effectif du PSG est redoutable: si Messi n'a pas marqué pour ses débuts à la maison, Icardi a surgi d'un banc riche pour donner aux Parisiens leur sixième victoire en autant de matches de L1.

Le PSG a toujours des réglages collectifs à assurer, mais on bosse mieux en gagnant, après le petit couac de Bruges (1-1), mercredi en Ligue des champions.

Dans un match offensif, une belle publicité pour la Ligue 1, l'OL n'a pas démérité mais repart sans rien, après trois victoires consécutives, Ligue Europa comprise.

Le Parc des Princes, qui voyait Messi jouer pour la première fois pour le PSG, rêvait de fêter ça par un but de la "Pulga", mais il faudra attendre.

L'OL a cru gâcher la pendaison de crémaillère de Messi et refaire le coup de l'an dernier, s'imposer 1-0 au Parc, après l'ouverture du score de Lucas Paqueta (53e).

Mais Neymar, de retour vers la grande forme, a obtenu et transformé un penalty (65e s.p.).

- Icardi buteur -

Puis Kylian Mbappé s'est arraché pour servir Icardi, buteur d'une tête décroisée (90e+3).

Mauricio Pochettino a encore du travail pour faire sonner son orchestre. Longtemps le pressing intense prôné par Peter Bosz, le technicien lyonnais, a gêné les Parisiens.

Cette fois, le technicien argentin avait placé Messi en meneur de jeu, derrière le trio Kylian Mbappé, finalement aligné malgré le coup à un pied reçu à Bruges, "Ney" et Angel Di Maria, suspendu en C1.

Le N.30 a touché beaucoup de ballons et a cherché à combiner, notamment avec Mbappé, plus qu'en Belgique.

Il a essayé de le lancer, mais la "porte de saloon" Malo Gusto-Jerome Boateng s'est refermée sur Mbappé (5e). Quand le Bondynois lui a rendu la pareille, d'une talonnade, Messi a frappé trop mollement sur Anthony Lopes (17e).

Ses coéquipiers se sont démenés pour que Messi marque son premier but, comme son ancien complice barcelonais Neymar, qui au bout d'une percée laser a servi l'Argentin d'une talonnade, mais la frappe du N.30 était trop croisée (32e).

Pas de but non plus sur ce délicieux coup franc qui a laissé Lopes de marbre mais a fait trembler l'équerre (37e).

Messi a laissé sa place à Achraf Hakimi (76e) pour le dernier quart d'heure, donc le moment de son premier but est repoussé au moins à Metz, mercredi.

- Neymar en grande forme -

Pour Gianluigi Donnarumma, c'était la deuxième au Parc, après son sans-faute facile contre Clermont (3-0). Sur le banc à Bruges, l'Italien a réussi un bel arrêt, boxant une frappe enveloppée de Xherdan Shaqiri (18e).

Comme le PSG ronronnait, Lyon l'a surpris dans son sommeil. Une montée côté gauche de Karl Toko-Ekambi a coupé l'équipe parisienne et Paqueta a parfaitement profité de sa passe en profondeur pour battre Donnarumma le long du poteau.

Marquinhos n'a pas vu le Brésilien dans son dos, Idrissa Gana Gueye est revenu trop tard et Presnel Kimpembe était trop loin.

Mais Neymar, très bon dimanche, a secoué son équipe. Des trois membres de la MNM, il est celui qui a le plus défendu, récupérant des ballons comme un Marco Verratti, toujours absent pour une blessure au genou.

Sa course à petits pas sur penalty est toujours irrésistible, et il a trompé Lopes sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu, après avoir piégé Malo Gusto.

Le jeune latéral droit lyonnais était excellent jusque là, mais il a mordu dans la feinte de "Ney" et l'a fait chuter dans la surface.

Le Brésilien aurait pu réussir le doublé si... Thilo Kehrer ne lui avait barré la route dans une action cocasse (84e).

Mais Mbappé et Icardi ont rattrapé le coup. Les héros n'étaient pas ceux attendus. Outre Icardi, le Parc a aussi rendu hommage à Rai, désigné meilleur joueur de l'histoire du club, avant le coup d'envoi. Messi va devoir marquer quelques buts...