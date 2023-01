Ligue 1: Lens et Marseille ralentis, statu quo en tête

Tenu en échec par Monaco (1-1), l'Olympique de Marseille a manqué l'occasion de s'installer à la deuxième place de la Ligue 1 devant Lens, également freiné sur le même score par Troyes, samedi lors de la 20e journée.

Une occasion ratée. Les joueurs d'Igor Tudor, qui avaient remporté leurs six derniers matches de championnat, ont été ralentis par l'ASM, qu'ils devancent de cinq points au classement, à l'issue d'un match où chaque équipe a dominé une période.

L'écart entre Lens (deuxième), Marseille (troisième) et Monaco (quatrième) ne change donc pas. Les trois équipes se tiennent toujours en sept points, tandis que le Paris Saint-Germain aura l'occasion de prendre cinq unités d'avance sur les Nordistes s'il bat Reims dimanche (20h45).

Au Stade Vélodrome, les Marseillais ont été bousculés par les Monégasques pendant les 45 premières minutes, concédant nombre d'occasions franches à cause d'un déséquilibre assumé mais risqué.

Les Marseillais ont continué à se découvrir après l'ouverture du score contre son camp de Jordan Veretout, qui a dévié dans ses propres cages un centre de Golovin (17e), et auraient pu être menés plus largement au score si Wissam Ben Yedder avait été plus précis.

- Ben Yedder maladroit -

Le capitaine de l'ASM a trop croisé sa frappe alors qu'il était en très bonne position dans la surface de réparation (17e), puis il a manqué un duel avec Alexander Nübel en choisissant de piquer le ballon au-dessus de l'Allemand (29e).

La tendance s'est totalement inversée après la mi-temps: les Marseillais ont largement dominé dans la foulée de l'égalisation d'Alexis Sanchez (47e), bien placé pour reprendre une intervention médiocre de Nübel.

Le Chilien a été omniprésent, formidable d'abnégation dans un match très rythmé et plaisant. À ses côtés, Nuno Tavares s'est aussi démultiplié et a beaucoup tenté, en vain.

Leonardo Balerdi a manqué de peu de donner l'avantage à l'OM, quand sa tête à bout portant a mené le ballon sur la transversale, puis Sead Kolasinac a frappé au-dessus (73e).

Malgré ce match nul, les supporters marseillais ont tout de même de quoi se réjouir: le club a annoncé un peu plus tôt samedi un "accord de principe" avec Angers pour faire venir le milieu marocain Azzedine Ounahi.

- Lens n'enchaîne pas -

Dans l'après-midi, Lens avait été tenu en échec à Troyes (1-1), confirmant une tendance: les Sang et Or ne parviennent pas à enchaîner deux victoires en championnat depuis la reprise post-Mondial.

Au Stade de l'Aube, les joueurs de Frank Haise ont même été menés pendant la majeure partie du match. Une frappe croisée du pied gauche de Yasser Larouci (50e) a permis à Troyes d'ouvrir le score, alors que l'Estac aurait pu bénéficier d'un pénalty quelques instants plus tôt.

Lens dominait alors mollement, et a continué ses efforts sans trouver la faille à cause de maladresses devant les buts. C'est finalement la recrue hivernale venue de Strasbourg, Adrien Thomasson, qui a réussi à égaliser en étant au bon endroit au bon moment (88e) à la conclusion d'une action confuse, à l'image du match des Lensois.

Que de regrets pour Troyes, qui avait eu l'opportunité de doubler la mise par Rony Lopes à deux reprises: après un déboulé de Mama Baldé d'abord (77e), puis dans la surface dans la foulée d'un contre (85e), mais ses frappes du pied droit - son mauvais pied - se sont envolées.

Lens a poussé, se procurant une dernière occasion par Przemyslaw Frankowski, qui a choisi de frapper plutôt que de centrer, alors que ses coéquipiers étaient nombreux dans la surface de réparation troyenne.

Mais Lens a finalement conservé sa place de dauphin de la Ligue 1.