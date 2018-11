Ligue 1: les ambitions du Bordeaux de DaGrosa n'ont "pas de limites"

L'Américain Joe DaGrosa, nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, a refusé jeudi de fixer des limites à ses ambitions lors de sa première sortie officielle au Haillan durant laquelle il a présenté le futur président délégué Frédéric Longuépée.

Deux jours après l'officialisation du rachat du club bordelais, le moment était très attendu. Quel organigramme, quel projet sportif ? Le patron du fonds d'investissements General American Capital Partners (GACP) a évoqué les grandes lignes de son projet, mais sans en dire trop.

"Nous sommes dans une période de transition, a-t-il affirmé. La première chose que nous voulons faire, c'est évaluer la situation et être sûrs que la bonne équipe est en place à la tête du club. Il n'y aura pas de changement, pour l'instant, dans l'organigramme".

"Ces décisions, a-t-il ajouté, seront prises par le président, le coach (Ricardo) et le directeur sportif" dont le nom n'a pas été divulgué.

Celui de l'Espagnol Eduardo Macia, recruteur de Leicester, revient en coulisses depuis de longues semaines.

Interrogé sur ses objectifs à la tête des Girondins, M. DaGrosa qui prévoit d'investir 80 millions d'euros lors des deux prochaines saisons et de ramener du public lors des matches à domicile, a précisé n'avoir "pas de limites" à ses ambitions et assuré jouer "pour gagner".

"Évidemment, on veut améliorer les performances de l'équipe et nous avons pleine confiance en Ricardo et son travail", a-t-il souligné.

"J'ai rencontré les joueurs mercredi. Et, pour les motiver, je leur ai demandé comment ils veulent qu'on se souvienne d'eux", a poursuivi le New-Yorkais, accompagné devant les micros et caméras par Frédéric Longuépée.

Sur le choix de ce dernier, dont la candidature n'était arrivée que tardivement sur son bureau, M. DaGrosa l'a justifié par "son expérience et sa vision stratégique" qui l'ont immédiatement séduit.

Ancien dirigeant du Paris SG où il occupait le poste de directeur chargé du commercial et du marketing de 2012 à 2018, Longuépée avait rejoint cet été le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour occuper des fonctions similaires.

"Le plus important était de recruter Frédéric. On travaille ensemble pour les changements", a-t-il affirmé.

M. Longuépée qui ne prendra ses fonctions officielles que d'ici quelques semaines, le temps de quitter avec élégance le COJO - DaGrosa assurera l'intérim - assistera avec le nouveau propriétaire au match contre le Zénit Saint-Pétersbourg jeudi soir en Ligue Europa.