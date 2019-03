Pas de panique ! Tel est le mot d'ordre à Lille, qui reste sur deux matches nuls mais refuse de s'affoler à l'heure de recevoir l'avant-dernier, Dijon, dimanche (15h00).

Le Losc, surprenant dauphin de l'intouchable leader, le Paris SG, veut reprendre sa marche en avant face au DFCO pour pouvoir continuer à rêver d'une qualification européenne.

"On reste sur deux matches nuls (contre Montpellier et Strasbourg, NDLR) qui peuvent sembler être des contre-performances mais qui sont quand même des points pris", souligne l'entraîneur lillois Christophe Galtier.

Et la défaite de Lyon à Monaco (2-0) dimanche a adouci la sensation d'avoir laissé échapper la victoire à la Meinau (1-1) après avoir mené au score, tout en permettant aux Dogues de porter leur avance sur l'OL à cinq points.

Les signaux sont donc toujours au vert du côté du Domaine de Luchin, le centre d'entraînement des Dogues.

"On a notre destin entre les mains mais il reste 12 matches qui seront très difficiles. Il ne faut pas regarder ailleurs et se concentrer sur nous", martèle le technicien nordiste.

Face aux Bourguignons, qui ont perdu leurs quatre dernières rencontres de championnat, les Lillois devront toutefois retrouver le chemin du succès afin d'aborder en confiance le périlleux déplacement à Saint-Etienne, concurrent direct pour le podium, le week-end prochain.

- Objectif C1 -

"Pour rester sur nos objectifs, on doit aller chercher la victoire", reconnaît ainsi Galtier.

Mais quels sont désormais les objectifs du Losc, qui visait le top 10 en début de saison après avoir vécu un championnat cauchemardesque l'an dernier ? C'est bel et bien la Ligue des champions. Et plus personne au club ne s'en cache.

"Evidemment, atteindre la Ligue des champions, c'est vraiment notre objectif pour moi et tous mes coéquipiers. Mais néanmoins, malgré notre bonne position, on doit garder les pieds sur terre, rester concentré et aller chercher les victoires les unes après les autres", prévient le milieu brésilien Thiago Mendes, qui a décliné des offres alléchantes en Chine pour finir la saison dans le Nord.

Même si les joueurs convoitent surtout la deuxième place, directement qualificative pour la plus prestigieuse compétition continentale, l'entraîneur lillois rappelle que cela ne doit pas devenir une obsession sous peine d'ajouter une pression supplémentaire qui pourrait s'avérer néfaste pour son jeune effectif.

"Ca ne serait pas un échec de ne pas finir deuxième. D'abord parce qu'on n'était pas prévu là, et parce que Lyon a l'habitude de se battre pour ces places. Et c'est une équipe qui a l'habitude de finir très fort", insiste Galtier. "Evidemment la pression va monter... A nous de nous appuyer sur ce que nous sommes depuis le début de la saison."

Pour se défaire de Dijon, qui a également un besoin de points impérieux pour sortir de la zone rouge, les Dogues vont surtout devoir retrouver l'efficacité qui leur a fait défaut depuis deux matches.

"On est assez efficace cette année, mais ça ne sourit pas à tous les matches", pointe le technicien nordiste. "Cette semaine, j'ai encore senti les joueurs concentrés, ils étaient dans l'exigence, donc je ne suis pas inquiet. Mais Dijon sera difficile à manoeuvrer, coriace et généreux, comme toutes les équipes d'Antoine (Kombouaré)."