Ligue 1: Lille veut reprendre son envol face à des Aiglons requinqués

Couper les ailes des Aiglons et reprendre son envol: tel est l'objectif de Lille, qui tentera de reprendre sa place de dauphin du Paris SG dimanche sur la pelouse d'une équipe de Nice (17h00) en plein renouveau.

Avec un seul point pris lors des deux dernières journées, le Losc a ralenti sa cadence, aussi infernale qu'inattendue jusque-là. Si l'on ajoute la défaite à Strasbourg en Coupe de la Ligue, certes avec un onze très remanié, les Nordistes ont enchaîné trois matches sans victoire, une première cette saison.

Les Dogues, souvent séduisants et efficaces, ont perdu un peu de mordant depuis quelques semaines, et doivent réagir pour récupérer leur deuxième place, chipée vendredi par Lyon... qui se déplacera au stade Pierre-Mauroy le week-end prochain.

Toutefois, ni l'entraîneur Christophe Galtier ni les joueurs ne semblent inquiets.

"L'envie et la concentration sont toujours là. On n'a pas parlé de cette envie de rebondir avec les joueurs. Mais j'ai vu qu'ils répondent présent, et notamment jeudi à la séance où tout le monde se retrouvait pour travailler les automatismes, les repères et le plan de jeu", a souligné le technicien lillois.

"Tout le monde était concentré et assidu. J'ai eu des joueurs très réceptifs au travail proposé", a-t-il ajouté.

Le Losc, plutôt épargné par les absences depuis le début de saison, se déplace sur la Côte d'Azur sans trois titulaires habituels: le latéral Fodé Ballo-Touré, le milieu défensif Thiago Mendès, tous deux suspendus, et surtout le défenseur central et capitaine Adama Soumaoro, touché à un mollet.

"Il faudra être bon dans tous les compartiments pour faire un bon résultat. Mais ce n'est pas une contre-performance si on ne gagne pas à Nice. Dire cela serait sous-estimer cette équipe. Il faut qu'on continue à prendre des points, c'est ce qui est important", a martelé Galtier. Même quand on est mauvais ou moins bien, il faut être capable de ramener un point."

- Irrégularité -

La tâche des Nordistes ne s'annonce pas facile à l'Allianz Riviera car l'OGC Nice, qui a connu un début de saison difficile, revient en force. Encore quatorzièmes il y a un mois, les Azuréens ont gagné leurs trois derniers matches de championnat sur le score de 1-0 et sont remontés à la 7e place.

Mais les Niçois, qui brillent souvent par leur irrégularité, notamment à domicile, ne sont pas encore en pleine confiance, même s'ils semblent sur la bonne voie.

"Il y a des moments où ça fonctionne très bien, et d'autres où ça fonctionne beaucoup moins bien. Il faut accepter le fait qu'on passera des moments difficiles durant ces 90 minutes. Et dans ces moments difficiles, c'est important de ne pas prendre de but. Et sur les trois-quatre derniers matches, on a été bon dans ce domaine", a estimé l'entraîneur niçois Patrick Vieira.

Ce dernier se méfie de son adversaire: "Lille est une équipe qui joue plutôt très bien, souvent mieux à l'extérieur qu'à domicile", a-t-il prévenu, tout en relevant "des points faibles qu'il faudra utiliser pour les mettre en difficulté."