Ligue 1: Louis Ducruet, fils de la Princesse Stéphanie, quitte l'AS Monaco

Louis Ducruet, fils de la Princesse Stéphanie de Monaco et assistant du vice-président de l'AS Monaco Oleg Petrov, a quitté le club de la Principauté, ont annoncé en même temps les deux parties jeudi.

Salarié du club depuis 2015, Louis Ducruet a, tour à tour, travaillé au département commercial puis au sein de la cellule recrutement. Il était, depuis février 2019, assistant du vice-président du club, Vadim Vasilyev dans un premier temps, puis Oleg Petrov.

"C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce mon départ de mon club de cœur, l'AS Monaco", a précisé le fils de la Princesse Stéphanie sur son compte Instagram.

"Il est temps pour moi de tenter une nouvelle aventure, un nouveau challenge qui me permettra d'acquérir plus d'expérience", a-t-il poursuivi avant de remercier staff, employés et supporters du club.

Selon différentes sources proches du club, Louis Ducruet devrait rapidement retrouver l'ancien Monégasque François Modesto ainsi que l'ancien directeur sportif de Marseille, José Anigo, et travailler pour la structure qui gère les clubs de l'Olympiakos Le Pirée, en Grèce, et de Nottingham Forest en Angleterre.

Ce départ très médiatique et symbolique du neveu du Prince Albert accentue encore un peu plus le fossé qui est en train de se creuser entre le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, actionnaire majoritaire du club et toujours embarrassé par des affaires judiciaires en Principauté, et le Palais princier.