Ligue 1: Lyon dÃ©passe Monaco sur fond de guÃ©rilla olympique

Sur le terrain, Lyon (2-0 contre Nantes) a pris la 2e place de Monaco, neutralisé par Amiens (0-0) samedi, tandis que dans les coulisses, le conflit entre le président lyonnais Jean-Michel Aulas et son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud s'est tendue.

. Monaco cède, Lyon fonce

Le coup d'arrêt des champions de France en titre, qui restaient sur deux défaites, se confirme, et les conséquences au classement ont fini par se matérialiser: l'ASM a perdu le billet direct pour la Ligue des champions qu'elle détenait depuis la mi-janvier, en glissant à la 3e place.

Pire, le club de la Principauté dégringolerait même à la 4e place si Marseille s'imposait dimanche après-midi à Angers...

Monaco a fini par se faire dépasser par Lyon, auteur d'une septième victoire d'affilée et d'un nouveau record maison de buts marqués (79). Les buteurs ont été Depay encore une fois, impliqué sur treize buts lors des six derniers matches de son équipe (7 buts, 6 passes décisives), et Traoré. Ce dernier a trouvé la barre, et Aouar le poteau.

Sur l'ouverture du score, Depay a frappé devant Dubois, au marquage très lâche sur le coup, et titularisé par Claudio Ranieri contre l'avis de son président Waldemar Kita. De quoi nourrir les sarcasmes sur les réseaux sociaux, sachant que le capitaine nantais s'est déjà engagé pour l'OL la saison prochaine. Mais la supériorité lyonnaise et la victoire logique a étouffé l'amorce de polémique.

. "Don Giovanni-Michele" et "haine"

L'OM-OL de mars (2-3) joue les prolongations, et ça tacle en costume. Mardi, la commission de discipline avait renvoyé dos à dos le défenseur marseillais Rami et le gardien lyonnais Lopes, suspendus trois matches ferme. Ce qui a déclenché la fureur du président de l'OM Jacques-Henri Eyraud, avec notamment un tweet "J'ai compris" (allusion aux propos de Bernard Tapie après la fameuse main de Vata en 1990), et qui en a rajouté une couche notamment en surnommant Jean-Michel Aulas "Don Giovanni-Michele".

Samedi soir, "JMA" a répliqué en tenant responsable "JHE" d'une chanson entonnée au Vélodrome dans la perspective d'une éventuelle finale d'Europa League le 16 mai à Lyon: "Prendre le risque d'inciter à la haine et de ne pas réagir quand des propos sont tenus par certains supporters qui sont de venir tout casser à Lyon et que l'on est dirigeant de Marseille sans intervenir pour faire cesser cela, c'est une nouvelle responsabilité".

Une polémique par ailleurs alimentée par Mourad Boudjellal, le bouillant président du club de rugby de Toulon (en bonne position pour disputer les demi-finales du Top 14 à Lyon), qui a lancé: "On a envie de tout casser chez Jean-Michel Aulas. Parce qu'il le mérite bien".

La présidente de la Ligue (LFP) Nathalie Boy de la Tour a voulu siffler la fin de la récréation: "Je déplore l'image négative" donnée par le conflit et "j'appelle au calme", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Nous devons peut-être faire évoluer la jurisprudence de la commission de discipline: il faudrait être plus sévère notamment dans la police des terrains. C'est une réflexion que nous pourrons mener à l'intersaison, certainement pas maintenant, à trois semaines de la fin du championnat", a-t-elle également avancé.

Jean-Michel Aulas a aussi dit qu'il avait parlé avec elle vendredi, et qu'elle était "désespérée, parce que la Ligue est attaquée de toutes parts sur les réseaux sociaux, et (elle) à titre personnel".

"Non, je ne suis pas désespérée", a-t-elle réagi. "A titre personnel, je suis juste fatiguée de lire des propos sexistes, déplacés et dégradants à mon égard, et que certains me prêtent une proximité avec Jean-Michel Aulas qui n'a pas lieu d'être. C'est ça qui est difficile".

. Et sinon...

Dans la course à la petite Europe, Nantes (10e) a sans doute définitivement enterré ses chances, dépassé par Bordeaux (3-1 contre Dijon).

Nice (6e) n'a fait qu'un petit pas, en ne prenant qu'un point à Strasbourg avec un nul 1-1. Nice est à une longueur de Saint-Etienne (vainqueur à Montpellier 1-0 vendredi) et possède deux points d'avance sur Rennes, qui reçoit Toulouse dimanche.

Dans la lutte pour le maintien, le grand perdant est Metz, lanterne rouge défaite 3-1 à Lille. Le Losc (19e) est cependant toujours à égalité de points avec Troyes (18e), vainqueur de Caen 3-1.

vendredi

Montpellier - Saint-Etienne 0 - 1

samedi

Lyon - Nantes 2 - 0

Monaco - Amiens 0 - 0

Lille - Metz 3 - 1

Bordeaux - Dijon 3 - 1

Strasbourg - Nice 1 - 1

Troyes - Caen 3 - 1

dimanche

(15h00) Rennes - Toulouse

(17h00) Angers - Marseille

(21h00) Paris SG - Guingamp