Ligue 1: Lyon et Garcia face à un immense chantier

Lyon a été tenu en échec sur son terrain par Dijon (0-0), samedi pour la 10e journée de Ligue 1, un résultat une nouvelle fois très décevant qui place l'OL et son nouvel entraîneur Rudi Garcia face à un immense chantier.

Alors que ce dernier, dont la nomination a déplu aux groupes de supporters, a été accueilli comme prévu par des sifflets à l'annonce des équipes, l'Olympique lyonnais poursuit une série de huit matches de championnat sans gagner.

Soit la pire série en championnat sous la présidence de Jean-Michel Aulas, à la tête de l'OL depuis 1987. Et la pire de Lyon depuis 1977...

Le club rhodanien reste provisoirement 14e du classement avec un point d'avance sur le DFCO qui quitte la dernière place en attendant les rencontres de samedi soir et dimanche.

La performance de l'OL laisse planer le spectre d'une saison telle que celle vécue par Monaco en 2018-2019. Le club monégasque, malgré de gros moyens, n'a jamais pu quitter le bas de tableau malgré deux changements d'entraîneurs.

Lyon, surtout la première heure, n'a proposé aucun jeu collectif et affiché des faiblesses techniques et un manque d'engagement dans les duels qui ne peut qu'inquiéter.

Arrivé cette semaine au chevet de l'Olympique lyonnais en remplacement du Brésilien Sylvinho, Garcia n'a pas pu tout changer en quelques jours. Il a choisi d'adopter un 4-3-3 dans lequel Jeff Reine-Adelaïde, pourtant le meilleur lyonnais depuis le début de saison, n'avait pas sa place au coup d'envoi.

Curieusement, l'ancien Angevin, acquis pour 25 millions d'euros cet été, n'avait pas du tout joué non plus les deux matches précédents à Leipzig, en Ligue des Champions et à Saint-Etienne.

Malgré ce dispositif qui aurait dû donner un jeu audacieux, l'OL a dominé nettement, surtout dans le dernier tiers de la rencontre, mais de manière stérile une formation dijonnaise bien organisée et solidaire, en net progrès depuis le mois d'août et sur une série de quatre matches sans défaite.

Et en fin de partie, faute de solutions offensives, Rudi Garcia a été contraint de faire entrer le jeune Ryan Cherki (83e) qui a fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans, comme un ultime coup de poker qui s'est avéré vain.

- Gomis déterminant dans les buts -

Car dans les buts de Dijon, le gardien Alfred Gomis a été impeccable et déterminant jusqu'au bout.

Il s'est interposé sur une reprise et un tir de Moussa Dembélé (6e, 61e) mais aussi sur une tentative de Maxwel Cornet suivie d'une reprise de la tête de Reine-Adelaïde (66e).

Houssem Aouar a aussi échoué face à Gomis sans que Kenny Tete ne puisse concrétiser sur le renvoi avec un tir détourné par Senou Coulibaly (71e).

En première période, Cornet a manqué le cadre de justesse (40e) alors qu'une reprise de Dembélé a été contrée in-extremis par un défenseur (45e) pour les autres occasions lyonnaises.

De son côté, Dijon n'a été dangereux que deux fois, sur un tir de Stephy Mavididi contré et détourné difficilement par Anthony Lopes (25e) puis sur une reprise de Julio Tavares à la réception d'un centre de Didier Ndong (76e).

Au final, les Lyonnais sont de nouveau sortis sous les sifflets du Groupama stadium, comme après la défaite face à Nantes (1-0), le 28 septembre.