Ligue 1: Lyon et Monaco se rapprochent du PSG, Nice s'écroule

Lyon, Monaco et Montpellier, tous victorieux dimanche, sont revenus à deux points du PSG, leader fragile d'une Ligue 1 dans laquelle Nice s'est effondré 3-1 à domicile devant la lanterne rouge Dijon.

Le PSG commence à sentir le souffle de ses poursuivants, bien décidés à profiter du coup de mou des vice-champions d'Europe samedi contre Bordeaux (2-2) au Parc des princes.

L'OL, privé de Coupe d'Europe cette saison, a montré un visage beaucoup plus conquérant et serein chez lui avec une victoire nette et sans bavure contre Reims (3-0), rapidement en infériorité numérique.

Même si "on ne peut pas parler de match référence en jouant une heure à onze contre dix", "il faut continuer sur cette dynamique et regarder vers le haut", s'est félicité l'entraîneur Rudi Garcia après ce troisième succès de rang.

Cerise sur le gâteau, Moussa Dembélé a marqué son premier but cette saison sur un subtil piqué au-dessus du gardien rémois (66e) peu après son entrée en jeu.

- Un PSG-OL à haut risque -

Sans Houssem Aouar, écarté pour s'être soustrait à un travail athlétique après la victoire à Angers le week-end dernier, les Lyonnais ont en revanche pu compter sur leurs attaquants Memphis Depay et Karl Toko Ekambi, très en vue.

Le capitaine néerlandais s'est montré décisif sur une passe vers l'attaquant camerounais, auteur d'une jolie reprise instantanée (22e), et sur ses accélérations, comme sur celle conduisant à l'exclusion de Moreto Cassama (31e), coupable de lui avoir infligé un croche-pied volontaire.

L'addition aurait pu être plus lourde pour les Rémois, mais le poteau droit a repoussé une tentative de Toko Ekambi (7e) et le gauche, une autre de Tino Kadewere (31e) qui s'est vu refuser en outre un but sur hors jeu (38e).

Dans deux semaines, le déplacement de l'OL sur la pelouse du PSG offrira une affiche de gala pour une Ligue 1 indécise à son sommet.

Monaco fait également partie des candidats les plus crédibles au podium final, une impression renforcée par sa victoire dimanche contre Nîmes (3-0) grâce à Sofiane Diop (19e), Gelson Martins (75e) et Kevin Volland (77e).

Depuis sa lourde défaite 4-1 à Lyon fin octobre, le club de la principauté a enchaîné quatre succès, après ceux devant Bordeaux, Nice et le PSG, une série qui précède deux déplacements périlleux à Lille et Marseille.

- Nice craque encore -

Les Lillois (22 points) peuvent revenir à la hauteur des Parisiens en cas de victoire dimanche soir à Saint-Etienne. Quant à Marseille (21 pts), vainqueur 3-1 de Nantes samedi, ses deux matches en retard lui permettent aussi de mettre le rival parisien sous pression.

Montpellier s'est également invité dans la lutte pour les premières places grâce à une victoire tardive à Lorient (1-0). Le remplaçant serbe Petar Skuletic, buteur juste après son entrée en jeu, a permis aux Héraultais de compter 23 points après 12 journées, comme l'OL et Monaco.

A Nice, les Aiglons ont lourdement chuté 3-1 face au 20e de Ligue 1, trois jours après une autre déception à l'Allianz Riviera sur un score identique contre le Slavia Prague, synonyme de quasi-élimination en Europa League.

Avec ce faux pas, que seul Amine Gouiri est parvenu à atténuer sur penalty, les Azuréens basculent dans la seconde moitié du classement et mettent leur entraîneur Patrick Vieira, privé de nombreux cadres (Dante, Schneiderlin, Atal et Dolberg), dans l'embarras.

Comme Dijon, Angers a également bien voyagé à Lens (3-1). Des buts superbes de Mathias Pereira Lage et Stéphane Bahoken notamment ont hissé le SCO à la huitième place, à égalité avec Rennes et deux points derrière l'OM.

Brest et son double buteur Irvin Cardona sont en embuscade juste derrière après leur victoire 2-0 à Metz.