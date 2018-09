Ligue 1: Lyon n'est pas guéri

Lyon a concédé un décevant résultat nul samedi face à Nantes (1-1), dans son Groupama Stadium, au terme d'un match de la 8e journée de Ligue 1 que l'OL aurait même pu perdre.

Du coup, les Lyonnais perdent leur 2e place au profit de Saint-Etienne, qui avait battu Monaco vendredi soir (2-0), alors que les Nantais restent 19es.

Malgré cette performance positive et la bonne organisation affichée par les Canaris, leur entraîneur Miguel Cardoso ne devrait pas pouvoir sauver son poste qui pourrait échoir à Vahid Halhilodzic.

De son côté, l'OL devra montrer bien plus, mardi en Ligue des Champions contre le Shaktar Donetsk, et à huis clos, ce qui ne lui rendra pas la tâche plus facile.

Non, Lyon n'est pas guéri de ses maux qui lui font perdre des points contre les petits: la saison dernière, le club rhodanien avait laissé vingt points face à des adversaires classés en deça de la 8e place.

Cette saison, l'Olympique lyonnais en est déjà à dix points perdus face à des équipes de la deuxième moitié de tableau (Nice, Reims, Caen, Nantes).

Houssem Aouar avait pourtant ouvert la marque après une remise de Moussa Dembélé, suite à un centre délivré de la gauche par Fernando Marçal (22).

L'OL, avec quatre changements par rapport au match gagné à Dijon (3-0) mercredi, aurait aussi pu creuser l'écart sur des tirs de Marçal et Dembélé détournés par le gardien nantais Ciprian Tatarusanu (33, 38), ou quand Nabil Fekir a trouvé le poteau (47).

Les Rhodaniens se sont fait rejoindre au score quand Gabriel Boschilia a trompé Anthony Lopes d'un tir du gauche dans la lucarne (62).

Les Nantais ont ensuite manqué le coche quand le même Lopes s'est interposé devant Majeed Waris qui avait éliminé Marcelo (73). En fin de partie, l'attaquant du FCNA a également trouvé le poteau (90).

Après l'égalisation nantaise, l'OL a encore eu des occasions de reprendre l'avantage, notamment sur un penalty accordé après utilisation de la vidéo pour une faute de Matthew Miazga sur Aouar. Mais la tentative du capitaine Fekir a été détournée par Tatarusanu (81).

En toute fin de rencontre, en plus de ce penalty raté, Fekir (74), Traoré (83) et Memphis (90+7) ont aussi, chacun à leur tour, manqué le cadre.