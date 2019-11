Ligue 1: Lyon résiste et remonte, Angers dauphin persévérant

La prime à l'obstination: résistant en infériorité numérique, Lyon a contenu Nice (2-1) samedi pour remonter dans la première partie du classement de la Ligue 1, alors qu'Angers a battu Nîmes 1-0 et délogé provisoirement Marseille de la place de dauphin du Paris SG.

- Lyon souffre mais souffle -

Que ce fut difficile! Longtemps réduit à dix lors de cette 14e journée de L1, l'OL a bien failli se faire rejoindre contre Nice. Mais les Gones ont tenu bon pour remonter de la 14e à la 7e place provisoire.

"J'ai bien aimé notre attitude car il a fallu combattre", a apprécié l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia.

Au Parc OL, où le jeu a dû être interrompu une grosse dizaine de minutes en raison de fumigènes, l'équipe de Rudi Garcia a tout bien fait pendant la première demi-heure: Jeff Reine-Adelaïde (10e), auteur de son premier but sous le maillot lyonnais, puis Moussa Dembélé sur penalty (28e) ont profité de deux erreurs grossières de la défense niçoise.

Mais Marçal, dans un geste défensif mal maîtrisé, a expédié son pied dans la figure d'un adversaire (34e) et récolté un carton rouge qui a tout changé.

A dix contre onze, Lyon a reculé, reculé et sans l'arbitrage vidéo (VAR), Kasper Dolberg aurait pu réduire le score dès la 49e minute. Le Danois n'y est parvenu qu'à la 78e minute, trop tard pour des Niçois trop maladroits et finalement réduits également à dix après l'exclusion de Patrick Burner pour un second avertissement (85e).

Deux semaine après la cruelle défaite à Marseille (2-1), c'est un soulagement pour l'OL, qui peut aborder avec davantage de sérénité son match crucial de Ligue des champions mercredi contre le Zenit Saint-Pétersbourg.

- Angers s'accroche au podium -

Jusqu'où ira le SCO ? Malgré un coup de mou en octobre, Angers continue de s'accrocher au podium de la Ligue 1 et est même remonté à la deuxième place provisoire (24e pts) devant Marseille (3e, 22 pts), en déplacement à Toulouse dimanche soir.

A domicile, l'équipe de Stéphane Moulin a signé une victoire courte mais précieuse (1-0) sur un but de Thomas Mangani à l'heure de jeu.

Suffisant pour s'offrir une sixième victoire de la saison à domicile (en huit matches) et continuer à jouer les premiers rôles derrière l'intouchable Paris SG (33 pts).

Autant dire que le duel contre l'OM, le 3 décembre au stade Raymond-Kopa, pourrait valoir très cher...

- Nantes et Reims se ratent -

Le podium ? Nantais et Rémois s'y sont invités quelques minutes en début de soirée, avant de se laisser rejoindre, respectivement à Brest (1-1) et Metz (1-1).

Au stade Francis-Le Blé, l'attaquant de Nantes Kalifa Coulibaly a mis fin à deux mois de disette offensive en marquant d'une reprise acrobatique et un peu chanceuse (31e).

Mais les Brestois ont entretenu le doute dans l'esprit des joueurs de Christian Gourcuff, qui n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 5 octobre: Irvin Cardona a marqué un but de filou, d'un tir à angle fermé au ras du poteau alors que le gardien nantais attendait un centre (68e)...

Même frustration pour Reims, qui menait grâce à son défenseur central Axel Disasi (7e): Adama Traoré a ramené Metz à hauteur et privé les Champenois de la troisième place provisoire!

- Strasbourg et Dijon respirent -

Pour la première fois de la saison, Strasbourg a enfin gagné à l'extérieur en championnat et c'est Amiens qui en a fait les frais, dans des proportions douloureuses: victoire 4-0 des Alsaciens au stade de la Licorne.

Du côté de Dijon, on commence à se spécialiser dans les surprises face aux gros budgets: après la victoire 2-1 face au Paris SG début novembre, les Bourguignons ont cette fois renversé (2-1) Rennes, qui avait ouvert le score.

De quoi permettre à ces deux mal-classés de reprendre un peu d'oxygène au classement...