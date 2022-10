Ligue 1: Lyon sans filet, Marseille sans pression

Bête blessée après quatre défaites d'affilée, Lyon mise sur un esprit de révolte pour "repartir du bon pied" face à Toulouse, vendredi (21h00), en ouverture d'une 10e journée de Ligue 1 qu'aborde plus sereinement Marseille, hôte du promu Ajaccio samedi.

"Je ne suis pas là pour faire des grands discours. J’ai juste envie d’être vendredi, gagner ce match et repartir du bon pied". Le gardien de l'OL Anthony Lopes, touché par un "sentiment de rage et de honte", attend un sursaut d'orgueil après la série noire contre Lorient, Monaco, Paris et Lens.

Peu importe la manière, seule la victoire compte pour l'actuel septième du championnat, distancé à neuf longueurs du podium. "Beau, pas beau, bon, pas bon, si on prend les trois points à la fin, je suis preneur", a résumé le portier portugais.

Le club de Jean-Michel Aulas, actuellement engagé dans un processus de vente, reçoit une équipe de Toulouse qui le talonne deux points derrière après sa dernière victoire 4-2 contre Montpellier. Une nouvelle contre-performance de l'OL rendrait assez intenable la position de l'entraîneur Peter Bosz, déjà fortement fragilisé.

- Deux chocs régionaux -

Plus au Sud, la vie est plus tranquille pour son homologue Igor Tudor, à la tête d'un OM invaincu en championnat et enfin victorieux en Ligue des champions, mardi, contre le Sporting (4-1).

Le ciel est bleu au-dessus de la tête des Marseillais, deuxièmes avant de recevoir Ajaccio, lanterne rouge plombée par sept défaites en neuf matches.

Sans Jonathan Clauss, blessé, mais avec leurs supporters, de retour après le huis-clos européen, les Phocéens auront l'occasion de mettre la pression samedi (17h00) sur le leader Paris SG, en déplacement dans la soirée (21h00) à Reims.

Seulement deux points séparent les clubs rivaux, amenés à croiser le fer lors d'un "classique" très attendu lors de la journée suivante, le 16 octobre au Parc des princes.

Dimanche, l'étonnant troisième Lorient se rend à Brest (15h00) avant deux chocs régionaux: Rennes-Nantes (17h05) et Lille-Lens (20h45).

Le programme (en heure de Paris, GMT+2):

Vendredi:

(21h00) Lyon - Toulouse

Samedi:

(17h00) Marseille - Ajaccio

(21h00) Reims - Paris SG

Dimanche:

(13h00) Montpellier - Monaco

(15h00) Angers - Strasbourg

Brest - Lorient

Clermont - Auxerre

Nice - Troyes

(17h05) Rennes - Nantes

(20h45) Lille - Lens

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 25 9 8 1 0 28 5 23

2. Marseille 23 9 7 2 0 19 5 14

3. Lorient 22 9 7 1 1 19 13 6

4. Lens 21 9 6 3 0 17 7 10

5. Monaco 17 9 5 2 2 17 13 4

6. Rennes 15 9 4 3 2 17 9 8

7. Lyon 13 9 4 1 4 16 11 5

8. Lille 13 9 4 1 4 17 18 -1

9. Clermont 13 9 4 1 4 12 14 -2

10. Montpellier 12 9 4 0 5 21 19 2

11. Troyes 11 9 3 2 4 16 18 -2

12. Toulouse 11 9 3 2 4 13 15 -2

13. Nice 8 9 2 2 5 6 11 -5

14. Auxerre 8 9 2 2 5 9 20 -11

15. Angers 8 9 2 2 5 9 21 -12

16. Nantes 7 9 1 4 4 9 15 -6

17. Reims 7 9 1 4 4 12 19 -7

18. Brest 6 9 1 3 5 9 19 -10

19. Strasbourg 5 9 0 5 4 7 12 -5

20. AC Ajaccio 4 9 1 1 7 5 14 -9

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le troisième disputera le 3e tour préliminaire. Le quatrième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le cinquième est qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Si le vainqueur de la Coupe de France est classé parmi les cinq premiers, le cinquième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa et le sixième pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Les 4 derniers sont relégués en Ligue 2.