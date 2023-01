Ligue 1: Marseille et Rennes conquérants, Lille freiné, Strasbourg s'enfonce

Marseille et Rennes ont fêté 2023 par des victoires 2-1 lundi lors de la 17e journée de Ligue 1, respectivement contre Montpellier et Nice, tandis que Lille a été freiné par Reims (1-1) et que Troyes enfonçait Strasbourg (3-2).

Après son large succès contre Toulouse (6-1) jeudi, l'OM a remporté un quatrième succès de suite en championnat. Après une première période terne, Nuno Tavares a ouvert le score du pied droit après un crochet du gauche efficace (47e), puis Maxime Estève a marqué contre son camp sous la pression de Chancel Mbemba (61e).

Mais Tavares a effectué un deuxième crochet du pied gauche, tout aussi dévastateur, sur... Arnaud Souquet cette fois, récoltant un carton rouge attendu (87e), puis Pau Lopez a offert un pénalty aux Montpelliérain - transformé par Téji Savanier (90e+1) - en ratant complètement sa sortie.

Malgré ce passage à vide, les joueurs d'Igor Tudor l'ont emporté, et collent toujours, avec 36 points, à Lens (40 pts), deuxième derrière le Paris Saint-Germain (44 pts).

Non loin des Olympiens se trouvent les Rennais, victorieux in extremis de Nice grâce à un but de Benjamin Bourigeaud (89e), qui a pris à contre-pied Kasper Schmeichel après un joli numéro de Flavien Tait.

Ce but salvateur a récompensé le superbe match du milieu de terrain, homme de base du jeu collectif rennais, et a permis au club breton rester quatrième, à deux points de l'OM.

- Terrier gravement blessé ? -

Cette victoire, Rennes l'a acquise en souffrant, dans le jeu, mais aussi de voir son meilleur élément offensif, Martin Terrier, touché au genou droit, sortir sur une civière à la demi-heure de jeu en hurlant de douleur.

C'est lui qui avait ouvert le score (5e) d'une frappe puissante à bout portant. L'Anglais Ross Barkley, recrue estivale de Nice, l'avait imité en égalisant d'une frappe non moins puissante, à 25 mètres (20e). Mais cela n'a pas suffi pour les Niçois, toujours englué dans le ventre mou du classement (11e avec 21 pts).

En fin d'après-midi, Lille a fait match nul face à Reims (1-1), alors qu'il semblait avoir le match en main.

Entreprenants, les Lillois ont ouvert le score par leur buteur canadien Jonathan David, idéalement placé après un bel enchaînement d'un autre Jonathan, Bamba (32e), mais n'ont pas su creuser l'écart au score, et un but du Suédois Jens Cajuste (79e), d'une frappe déviée à l'entrée de la surface de réparation, les a privés des trois points.

"On a eu plusieurs occasions où on aurait pu faire le break. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes", a résumé le capitaine du Losc Benjamin André au micro de Prime Video après le match.

Au classement, les Lillois reculent à la 7e place (30 pts), tandis que Reims grignote une place (10e, 21 pts), avec huit points d'avance sur le premier relégable).

- Strasbourg encore défait -

En début d'après-midi Strasbourg a débuté l'année 2023 comme il avait fini 2022 : par une défaite rageante. Battus mercredi par le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé (2-1), auteur du pénalty de la victoire dans les derniers instants, les Strasbourgeois ont cette fois encaissé deux buts malchanceux, puis sont revenus au score (2-2), avant de céder une dernière fois.

Deux buts ont éclairé cette rencontre : la frappe du Strasbourgeois Ismaël Doukouré, sublime, flottante avant de heurter la barre transversale puis de se loger dans la lucarne (54e), à laquelle a répondu le Troyen Xavier Chavalerin, d'une demi-volée non moins superbe après un corner (78e).

Cette huitième défaite de la saison (pour une seule victoire) maintient Strasbourg à l'avant-dernière place, quatre points derrière Ajaccio, premier non-relégable, tandis que Troyes grimpe à la 13e position, à cinq points de la zone rouge.

À la fin du match, une explication a eu lieu entre joueurs et supporters, frustrés de voir leur équipe mal en point après une saison 2021-2022 réussie (sixième place).