Ligue 1: Marseille gagne 2-1 à Dijon et signe son 2e succès consécutif

Marseille relève la tête et a enregistré sa deuxième victoire consécutive en Championnat de France en allant l'emporter 2 à 1 à Dijon, un succès lui permettant de prendre la 5e place à égalité de points (37) avec Saint-Etienne, 4e, qui se déplacera à Rennes dimanche.

Mené 1-0 après l'ouverture du score de Jordan Marié pour Dijon (18e), Mario Balotelli a égalisé en réussissant son deuxième pour l'OM (56e) et c'est Lucas Ocampos qui a marqué le but de la victoire après un petit pont sur un défenseur dijonnais et un tir en pleine lucarne.

Mardi, Marseille avait renoué avec la victoire en battant Bordeaux 1-0 au Vélodrome, à huis clos.

Le Paris SG, tenant du titre et tranquille leader avec 10 points d'avance sur Lille, 2e, accueillera Bordeaux samedi au Parc des Princes. Lyon, 3e, clôturera la journée en se rendant dimanche à Nice.