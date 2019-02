Ligue 1: Monaco sort enfin de la zone rouge

Le futur vice-président de Monaco, Oleg Petrov, assis aux côtés du président Dmitri Rybolovlev, n'oubliera pas sa première apparition au stade: il a vu une victoire 1 à 0 contre Nantes qui permet à l'ASM, 16e, de quitter samedi une zone rouge fréquentée depuis le 25 septembre.

La dernière fois que Monaco avait la tête hors de l'eau, c'était le 21 septembre, déjà la 16e place. A partir du 25 septembre - et une défaite 1-0 contre Angers - le club de la Principauté a fréquenté la place de barragiste (18e) ou celles de relégable (19e et 20e).

Ce deuxième succès consécutif de la saison à domicile grâce à Gelson Martins fait un bien fou à l'équipe du Rocher. C'est peut-être le tournant tant attendu de la saison.

Avec 22 points, les hommes de Leonardo Jardim mènent le peloton des mal classés, devant Amiens, Dijon, Caen et Guingamp. Réussir ce premier objectif, celui de sortir de la zone rouge, était la volonté à court terme du technicien portugais. Histoire de voir ses hommes jouer au football avec un peu moins de pression.

Mais Jardim en veut plus. Il le dit clairement. Il veut voir son équipe suivre le rythme des meilleures formations de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison.

Il reste 13 matches à Monaco jusqu'à la 38e journée, soit 39 points à prendre théoriquement. Mais dès dimanche prochain, il y aura la réception de Lyon, un gros client.

D'autant que si Monaco va beaucoup mieux, Monaco n'est pas totalement guéri. Face à Nantes, les Rouge et Blanc ont certes, livré un match solide. Mais longtemps en deuxième période, l'équipe de la Principauté s'est contentée de défendre, acculée devant ses buts par le jeu collectif nantais et la force de percussion des attaquants, notamment de Majeed Waris.

- Golovin déjà remis -

Heureusement pour elle, l'équipe du futur vice-président Oleg Petrov compte dans ses rangs un certain Gelson Martins, une nouvelle fois buteur (2 buts en 3 matches de L1) et auteur d'une belle partie.

Idéalement placé à la réception d'un centre de Rony Lopes, consécutif à un une-deux avec Radamel Falcao, l'attaquant international portugais n'a pas manqué la cible (1-0, 13e). Avec un milieu composé de Cesc Fabregas, Adrien Silva et Aleksandr Golovin, visiblement très bien remis de sa fissure de la malléole, sur laquelle le club a certainement +surcommuniqué+, Monaco a géré la suite des événements.

Sans parvenir pour autant à se mettre à l'abri. Ni Lopes (20e), ni Falcao (41e), ni N'Koudou en fin de match (88e) n'ont été aussi réalistes que Gelson Martins, la très bonne pioche du mercato.

Tenter de le garder la saison prochaine pourrait d'ailleurs être l'un des objectifs premiers de la future vice-présidence de Petrov. Car il n'y pas d'option d'achat avenant au prêt de l'attaquant, venu de l'Atlético Madrid "pour gagner beaucoup de temps de jeu, aider l'équipe et (se) montrer".

"Ici, la pression est importante et ça me plaît, expliquait-il dans la semaine. J'aime la difficulté." En moins d'un mois, il a déjà répondu présent. Et Monaco regarde désormais l'avenir avec un peu moins de crainte.